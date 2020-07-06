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Edirne'deki plaj ve koylarda Kovid-19 tedbirleri alındı

EDİRNE HABERLERİ  | 06.07.2020 10:44 | Son Güncelleme

Edirne'deki plaj ve koylarda Kovid-19 tedbirleri alındı

EDİRNE (AA) - Edirne İl Özel İdaresince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında plajlarda yürütülen güvenlik ve temizlik çalışmaları tamamlandı.

Yaz sezonunun başlamasıyla Keşan'daki Sazlıdere, Gökçetepe, Mecidiye, Danişment ve Yayla sahilleri ile İtalyan koyu, Enez'deki Sultaniçe, Gülçavuş, Büyükevren ve Vakıf sahillerinde yaşanabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak İl Özel İdaresince sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre gerekli düzenlemeler yapıldı.

Bu kapsamda ihtiyaç duyulan personel görevlendirildi, malzemeler alındı ve alanlar oluşturuldu.

Şezlonglar, aralarında en az 1,5 metre mesafe olacak şekilde düzenlendi, vatandaşların kolay ulaşabileceği noktalara dezenfektan üniteleri yerleştirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların belirlenen kurallara uymak koşuluyla plajlardan faydalanabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun belirlediği kurallar çerçevesinde tüm tedbirleri aldıklarını belirten Uğur, görevlilerin, plajlara gelen vatandaşlara uyulması gereken kuralların anlatacağını ifade etti.

Vatandaşların sıkı takip edileceğini belirten Uğur, "Plajlara maskesiz girilmesi veya girildikten sonra maskenin çıkarılması, yaşlı vatandaşlarımızın 2 saatten fazla plajda ve denizde vakit geçirmesi, kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın plaj alanına girmesi gibi bazı yasaklar var. Bunlar sıkı bir şekilde takip edilip uygulanacak." dedi.

Bu yıl vatandaşları bilgilendirmek ve uyarmak amacıyla plajlarda anons sisteminin de kurulduğunu anlatan Uğur, şunları kaydetti:

"Kurallara uyulması konusunda sık sık uyarı yapılacak. Vatandaşlarımızdan beklentimiz sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen göstermeleridir. Öte yandan plaj temizliği ve güvenliği ile çöp toplama gibi, geçen yıl sunulmaya başlanan hizmetler bu yıl da sunulacak. Tüm halkımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaz sezonu diliyorum."

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