YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'deki şantaj ve darp sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Edirne'deki şantaj ve darp sanıklarının yargılanmasına devam edildi

18.10.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'deki şantaj ve darp sanıklarının yargılanmasına devam edildi

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, aralarında "müşteki sanık" sıfatıyla yer aldığı biri tutuklu 7 sanığın yargılandığı şantaj ve darp davasının görülmesine devam edildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu M.T ile tutuksuz yargılanan Gürkan, O.K, Ş.G. S.A, S.Y. ve Bulgaristan'da bulunan Şükrü Benli'nin avukatları katıldı.

Basına kapalı görülen duruşmaya katılanlar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde salona alındı.

İki ay önce Türkiye'ye gelerek teslim olan ve tutuklanan M.T, Edirne Kapalı Cezaevi'nden mahkemeye SEGBİS'le bağlanarak ifadesini verdi.

Mahkeme, M.T'nin tutukluluk halinin devamına ve sanıkların adli kontrol şartının devamına karar verdi.

Duruşma, 4 Şubat 2022 tarihine ertelendi.

Edirne'de, 2018'in aralık ayında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına kaçan Şükrü Benli, Bulgaristan'da darbedildiğini ileri sürerek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan şikayetçi olmuş, olayın ardından gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı. Yargılama sürecinde, tutuklu sanıklar, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Savcılıkta ifade veren Gürkan, 75 bin lira teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldüKorku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü
Uzman isim uyardı! Erkeklerde daha tehlikeliUzman isim uyardı! Erkeklerde daha tehlikeli
Edirne Devlet Tiyatrosu perdelerini "Bir Düş Gibi" oyunuyla aralayacakEdirne Devlet Tiyatrosu perdelerini "Bir Düş Gibi" oyunuyla aralayacak

Edirne Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:22
Öğle
13:04
İkindi
16:04
Akşam
18:36
Yatsı
19:56

Edirne Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazartesi

Baraj Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Gölemen Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu Adana'da başladı

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu Adana'da başladı

Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı

Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.