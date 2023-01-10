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Edirne'deki sınır kapılarından geçen yıl Avrupa'ya 802 bin tır çıkış yaptı

10.01.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kentteki sınır kapılarından geçen yıl ihraç yükü taşıyan 802 bin tırın çıkış yaptığını söyledi.

Edirne'deki sınır kapılarından geçen yıl Avrupa'ya 802 bin tır çıkış yaptı

Vali Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule olmak üzere 4 sınır kapısı bulunduğunu anımsatarak, ihracat açısından kara sınır kapılarının önemine işaret etti.

Tır çıkış sayısının yıllık 800 bini geçtiğini dile getiren Kırbıyık, "2022 yılında 802 bin tırın çıkış yaptığını görüyoruz. Bizim ihracat damarlarımız açısından bu kara sınır kapıları son derece önemli. Bu çıkışlar, Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarından gerçekleşti. Yolcu aracı girişlerine baktığımızda 1 milyon 517 bin yolcu aracının sınır kapılarından ilimize giriş yaptığını görüyoruz. 6 milyon 195 bin kişinin ülkemize, şehrimizde bulunan sınır kapılarından giriş yaptığını görüyoruz." dedi.

Sınır kapılarında hareketli bir yılın geride bırakıldığını söyleyen Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Tır rakamlarına baktığımızda çıkış yapan tır sayısı 2019'da 538 bindi, 2020'de 544 bin, 2021'de 703 bin, 2022'de 802 bin oldu. Burada yukarı doğru çok ciddi bir ilerlemenin olduğu gözükmekte. Yolcu aracı sayısında da pandeminin belli dönem etkisi olmuştu, 2019'da 1 milyon 330 bin seviyesindeydi. Pandeminin ilk yılı 2020'de bu rakam 599 bine düştü, 2021'de 874 bin seviyesindeydi. 2022'de 1 milyon 517 bin araç girişi yapılmış oldu.

Yolcu girişlerine baktığımızda, 2019'da 6 milyon seviyesindeydi, pandemi döneminde 2 milyon 800 bine kadar gerilemişti. 2021'de 3 milyon 700 bin giriş olmuştu, 2022'de 6 milyon 195 bin yolcu girişi şehrimiz üzerinden ülkemize gerçekleşti. Giriş yapanların uyruklarına baktığımızda, özellikle Bulgaristan uyrukluların ön plana çıktığını görüyoruz. 2021'de 1 milyon 138 bin 951 Bulgar uyruklu şehrimize gelmişti, 2022'de bu rakam 2 milyon 282 bin 85 kişi oldu yaklaşık tam iki katlık bir artış var."

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