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Edirne'deki tarihi Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı restore edilecek

26.12.2023 09:29 | Son Güncelleme:
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Edirne'de, Selimiye Meydanı'ndaki 15. yüzyıl eserlerinden Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nın gelecek ay restorasyonuna başlanacak.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 1441 yılında Mezit Bey tarafından inşa ettirilen han ve hamamın olduğu alanda incelemede bulundu, Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk'den bilgi aldı.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki eserin restorasyonuna ilişkin ihalenin yapıldığını söyledi.

Kente değer katacak çalışmalar yapıldığını belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Selimiye Meydanı çevre düzenlememiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yakın zamanda tamamlandı. Meydanın yanında bulunan Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nın projesi bekliyordu. Burayı da bakanlığımızın destekleriyle Edirne'ye yakışır bir şekilde yapacağız. Han ve hamamdaki restorasyon çalışmaları, Selimiye Camisi'nin restorasyonuyla aynı zamanda bitecek. Böylece bütünsel olarak Selimiye'nin bahçesi ve çevresi düzenlenmiş olacak.

İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapıldı. İnşallah en kısa zamanda buranın çevre düzenlemesi ve restorasyonu tamamlanacak. Burası çok tarihi bir lokasyon. Halihazırda burada işletmelerimiz var. Onlar da yeni düzenlenen alanda ilimize hizmet etme imkanı bulacaklar. Esnafımız bu haberi bekliyordu. Kentimize hayırlı olsun."

ÇALIŞMALAR BÖLGENİN DEĞERİNİ ARTIRACAK

Handa dükkanı bulunan Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar, restorasyon çalışmalarının hana değer katacağını söyledi.

Vali Sezer'den güzel bir müjde aldıklarını dile getiren Dinar, "Dünyanın göz bebeği Selimiye Meydanı'nda çalışmalar tamamlandı, göze batan han ve hamamımız kalmıştı. Handa 50'ye yakın arkadaşımız var, farklı dallarda esnaflık yapıyor. Çalışmalar tamamlandığında burası daha çok rağbet görecek." dedi.

Esnaf Nejat Yavuz, restorasyon haberinin esnafın yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

Turizm sezonuna kadar çalışmaların tamamlanmasını beklediklerini aktaran Yavuz, "Valimize çok teşekkür ediyoruz. Bu hanın yenilenmesi hem görsel olarak bir güzellik sağlayacak hem de esnafa ekonomik katkısı olacak." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
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