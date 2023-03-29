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Edirneli babanın kızına hediyesi böbreği oldu

29.03.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin İpsala ilçesinde yaşayan baba, Kovid-19 salgınında böbreklerinde hasar oluşan ve diyalize bağlanan kızına Çanakkale'de yapılan operasyonla böbreğini verdi.

Salgın sürecinde rahatsızlanan ve bir yıl önce evlenen 22 yaşındaki Aynur Örz, iyileştikten bir süre sonra böbrek rahatsızlığı çekmeye başladı.

Edirne'de gittikleri hastanede, böbreklerinde hasar oluştuğu belirlenen genç kadının diyalize bağlanmasına karar verildi.

Kızının bu süreçte çok zorlandığını gören 53 yaşındaki baba Kadir Kızıltaş, birçok merkeze nakil başvurusunda bulundu.

Uygun böbrek çıkmayınca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Organ Nakil Merkezi ile irtibata geçen Kızıltaş, ÇOMÜ Hastanesinden olumlu dönüş aldı.

Yapılan tetkikler sonrası Kızıltaş'tan alınan böbrek, operasyonla kızına nakledildi.

Baba Kadir Kızıltaş, AA muhabirine, kızının yaşadığı acıların sona ermesi için bir tanıdığının tavsiyesi üzerine ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan'la görüştüklerini söyledi.

Tıbbi şartların tutması halinde kızına böbreğini verebileceğini öğrendiğini belirten Kızıltaş, "Biz de buraya geldik. Tüm değerler uygun çıktı. Çok kısa sürede ameliyatımız tamamlandı. Kızımın sağlığı normale dönmeye başladı. Tekrar sağlığına kavuştuğu için çok mutluyum. Herkesi organ bağışına davet ediyorum." diye konuştu.

Aynur Örz ise yeniden hayata tutunmasına vesile olan babasına ve hastanede görevli hekimler ile yardımcı personele teşekkür etti.

Hastanede kendileriyle yakından ilgilenildiğini dile getiren Örz, "Babam bana organ bağışı yapmasaydı daha çok sıra bekleyecektim. Lütfen herkes bu konuda duyarlı olsun." dedi.

"EVLADINI TEKRAR HAYATA BAĞLADI"

Prof. Dr. Cabir Alan da canlı donörden naklin böbrek, karaciğer ve akciğerde çoğunlukla aile içinde yapıldığını, bunun için doku, kan ve organ uyumunun önemli olduğunu aktardı.

Aynur Örz'ün rahatsızlığı sonrası diyalize bağlanmak zorunda kaldığını anlatan Alan, "Kadir Bey çok duyarlı bir davranışta bulunarak evladını tekrar hayata bağladı. Aslında kendisi de genetik bir rahatsızlığa sahip, albino hastalığına maruz. İç organlarında da ciddi bir anomali var ama çocuğunun hayata tutunabilmesi için böbreğini bağışladı." ifadesini kullandı.

Alan, babadan böbreğin alınması ve kızına nakledilmesinin 4 saatlik operasyonla gerçekleştirildiğini, genç kadının böbrek fonksiyon değerlerinin tamamen normale döndüğünü kaydetti.

Türkiye'de organ bağışı miktarının düşük olduğunu vurgulayan Alan, bağışçı olunması çağrısında bulundu.

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Çanakkale Organ nakli‎ nakil

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