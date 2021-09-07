Edirneli çeltik üreticileri açıklanan fiyatları değerlendirdi

EDİRNE (AA) - Edirneli çeltik üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) çeltik alım fiyatlarını değerlendirdi.

Çeltik üreticisi Özcan Çetin, AA muhabirine, açıklanan çeltik fiyatını olumlu bulduğunu söyledi.

Hasat öncesi açıklanan fiyatın üreticileri sevindirdiğini belirten Çetin, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı taban fiyatları, üreticiler açısından olumlu buluyorum. Bu bir tavsiye fiyatıdır. Serbest piyasada bu fiyatların daha yukarıya çıkacağına inanıyorum. Bu fiyatlar, eğer en azından malınızı satamazsanız TMO'nun çiftçinin arkasında olduğunun işaretidir. Ben olumlu buluyorum. Daha iyi de olacağını tahmin ediyorum. Türkiye piyasasının oluşumunu bizim bölgemiz sağlıyor. Buradaki ürünlerin durumuna göre piyasa şartları oluşuyor. Bu yıl ürünlerimiz de güzel, inşallah iyi olacak." diye konuştu.

Özcan Çapkın ise açıklanan fiyatların yalnızca maliyeti karşılayacak kadar olduğunu belirtti.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, açıklanan fiyatlarda geçen yıla göre yüzde 22-25 artış gerçekleştiğini ifade etti.

Arabacı, alım fiyatlarının, beklentinin altında kaldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeltikte ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500, Osmancık çeşidi için 4 bin 500, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacağını açıklamıştı.

- Edirne çeltik üretiminde lider

Türkiye'nin çeltik üretiminin yarısına yakınının gerçekleştirildiği Edirne'de, yaklaşık 500 bin dönümlük alanda ekim yapılıyor.

Çeltikte hasat mesaisinin eylül ayının ortasından itibaren başlaması bekleniyor. Çeltik gelişiminin iyi gözlendiği kentte üreticiler dönüm başına ortalama 750 kilogram ürün bekliyor.

Kabuğundan ayrılmamış pirinç olarak anılan çeltik, üretimi oldukça meşakkatli bir ürün. Çeltik tavalarını nisan ayında hazırlayan çiftçiler, hazırlanan bu alanlara bol su vererek toprağın suya doymasını sağlıyor. Tarla bataklık haline gelince çeltik tohumları toprağa saçılıyor. Su içinde filizlenmesi beklenen tohumların sağlıklı büyümesi için hastalık ve yabancı otla mücadele, gübreleme gibi zahmetli işlere girişiliyor. Sürekli su altında kalan tohumlar filiz verip başağa neredeyse 5 ayda çıkıyor. Olgunluğa erişen ürün, eylül ortasında hasat ediliyor.

Hasadın ardından ürün, istenilen nem oranına düşürülmesi amacıyla kurutma makinelerine götürülüyor. Çiftçi kuruttuğu çeltiğini satmaya götürdüğünde ürün, randıman makinelerine alınarak sınıflandırılıyor. Ürünün, çeltikten elde edilen baş pirincin yüzde olarak ifadesi olarak da bilinen randımanı belirleniyor. Çeltiğin çıkan randıman sonucuna göre satışı gerçekleşiyor. Daha sonra çiftçinin sattığı kabuklu ürün, fabrikalarda kabuğundan ayrılıp parlatılıp pirinç haline getiriliyor.

