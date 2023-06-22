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Edirneli kuaför ve berberlerden ’randevu alın’ çağrısı

22.06.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte bazı vatandaşlar alışveriş telaşına başlarken, bazılarının ise kişisel bakımları için kuaförlerin yolunu tutması sebebiyle yoğunluk yaşayan kuaför ve berberler randevu almaları ve hizmetlerini son güne bırakmamaları için çağrıda bulundu.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kişisel bakım hizmetlerini son güne bırakmak istemeyenler, kuaförlerle görüşerek randevularını alıyor. Özellikle Arife Günü berberler ve kuaförlerde yaşanan yoğunluk sebebiyle hem fazla mesai yapılmış oluyor hem de randevusuz gelen müşteriler mağduriyet yaşayabiliyor. Bazı kuaförler bu durumun önüne geçmek için randevu usulü çalışma yaparak yoğunluğu önlerken, bazıları ise gece geç saatlere kadar mesai yaparak herkesi memnun etmeye çalışıyor.

"RANDEVUSUZ MÜŞTERİLERİ ALMIYORUZ"

Randevu usulü çalıştıklarını belirten Edirneli Kuaför Pınar Hano, hem Kurban Bayramı hazırlığı hem de yaz sezonu olması sebebiyle işlerinin hareketli geçtiğini ve sabah 8 buçuktan gece 12.00’ye kadar çalıştıkları olduğunu söyledi. Kuaför hizmeti almak isteyen vatandaşlara mutlaka randevu almaları için tavsiyede bulunan Hano, yoğunluğa bağlı olarak genel olarak randevu almadan gelenleri kabul etmediklerini ifade etti.
Bayram ve düğün sezonu nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını söyleyen Hano, "Kurban Bayramı’nın düğün sezonu ile denk gelmesi işlerimizi arttırdı. Bazen yetiştirmekte zorlanıyoruz ve geç saatlere kadar mesai yapıyoruz. Bu durumu en iyi şekilde idare etmeye çalışıyoruz" dedi.
Vatandaşlara randevularını son günlere bırakmamaları çağrısında bulunan Hano, şimdiden randevu alarak son güne bırakmamalarının fayda sağlayacağını aktardı.

"MÜŞTERİLERİMİZ RANDEVU SİSTEMİNE ALIŞIK"

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte işlerin yoğunlaştığını söyleyen Erkek Kuaförü İşletmecisi Bülent Serbest, genel olarak müşterilerin randevu sistemine alıştıklarını ve ona göre geldiklerini ifade etti.

Randevusuz gelen yerli ve yabancı turistleri de ellerinden geldiğince geri çevirmediklerini ve en güzel şekilde hizmet verdiklerini vurgulayan Serbest, hizmet almak isteyen vatandaşlara bayram öncesi oluşacak yoğunluğa bağlı olarak son güne bırakmamaları için çağrıda bulundu.

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