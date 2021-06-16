YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'nin 3 dilde tanıtıldığı mobil uygulama kullanıma sunuldu

Edirne'nin 3 dilde tanıtıldığı mobil uygulama kullanıma sunuldu

16.06.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin 3 dilde tanıtıldığı mobil uygulama kullanıma sunuldu

EDİRNE (AA) - Edirne Genç İşadamları Derneği (EGİAD) ve Bulgaristan'ın Euro Club Women Derneği iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında Edirne'nin 3 dilde tanıtıldığı mobil uygulama hazırlandı.

EGİAD Başkanı Hakan İnci, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, mobil uygulamanın hizmete girdiğini ve kullanıcıların beğenisine sunulduğunu söyledi.

Mobil uygulamanın Türkçe, Bulgarca ve İngilizce olarak 3 dilde hizmet verdiğini aktaran İnci, "Kentimizdeki 150 işletme ve 500 tarihi ve kültürel yer hem fotoğrafları hem açıklamaları hem de ulaşım yollarıyla kullanıcıların hizmetinde." dedi.

İnci, Edirne'nin tanıtımına ve turizmine katkı verecek bir uygulamanın hizmete girmesinden dolayı mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

Edirne'nin önemli bir turizm kenti olduğunu ve tanıtım çalışmalarına önem verdiklerini anlatan İnci, "Bu uygulamanın Edirne turizmine çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Zaman içerisinde yeni açılan işletmeler oldukça ve tarihi yeni keşifler oldukça mobil aplikasyona güncellemeler yapacağız. Düzenli bir güncelleme yapılmasını sağlayacağız. Önemli bir çalışma oldu, ciddi bir yatırım ve emek var. Bunun boşa gitmemesi lazım. Projenin yaşaması ve devamlılığı için çalışacağız." şeklinde konuştu.

İnci, Kovid-19 vakalarının azalması ve ülkeler arası aşı sertifikası anlaşmalarının yapılmasıyla Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turist sayısında artış yaşanacağını dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Keşan'da evinde uyuşturucu yakalanan şüpheli tutuklandıKeşan'da evinde uyuşturucu yakalanan şüpheli tutuklandı

Edirne Namaz Vakitleri 16 Haziran Çarşamba

İmsak
03:28
Sabah
05:32
Öğle
13:19
İkindi
17:21
Akşam
20:57
Yatsı
22:51

Edirne Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Çarşamba

Deniz Eczanesi
Merkez
Erkin Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Kanık Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Afyonkarahisar'da evde kaçak toplanan 5 çuval salyangoz bulundu

Afyonkarahisar'da evde kaçak toplanan 5 çuval salyangoz bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mardin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Mardin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Bingöl'deki gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor

Bingöl'deki gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor

Erzurum'da kar sularının oluşturduğu menderesler büyülüyor

Erzurum'da kar sularının oluşturduğu menderesler büyülüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.