YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'nin tava ciğerinde bayram sırası

Edirne'nin tava ciğerinde bayram sırası

02.05.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Dinar: - "Yerli yabancı turistleri ağırlamaya çalışıyoruz ama yetişemiyoruz. Bayram bereketi yaşıyoruz, tatlı bir telaşımız var"

EDİRNE (AA) - Edirne'ye gelen turistler kentin ünlü lezzeti tava ciğerini tatmak için ciğercilerde kuyruk oluşturdu.

Kentin simgesi Selimiye Camisi ve tarihi yapıları ziyaret eden yerli ve yabancı turistler daha sonra tava ciğercilere geldi.

Yoğunluk nedeniyle tava ciğercilerin önünde kuyruklar oluşurken, bazı iş yerleri ellerindeki ciğerin tükenmesi nedeniyle turistleri diğer ciğercilere yönlendirildi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine Edirne'nin tarihi eserleri ve doğal güzellikleriyle bolca turist çektiğini söyledi.

Bayramın ilk günü yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandığını belirten Dinar, şunları kaydetti:

"Bir tarafta Bulgar turistler, bir tarafta Yunan turistler bir tarafta ise yurt içinden gelen hemşehrilerimiz var. Onları ağırlamaya çalışıyoruz ama yetişemiyoruz. Bayram bereketi yaşıyoruz, tatlı bir telaşımız var. Edirne usulü tava ciğer dünyanın hiçbir tarafında yok. Trakya'da yetişen danaların ciğerini ince ince doğruyoruz. Bol sudan geçirdikten sonra kızgın yağda 'caz cuz yöntemiyle' 60 saniyede pişiriyoruz. Dünyanın en hızlı pişen yöresel yiyeceklerinden biri tava ciğer. Tabii tava ciğerin olmazsa olmazı biberidir."

İstanbul'dan gelen Faruk Turan da tava ciğerin tadını çok sevdiğini ve başka yerde bulamadığını anlattı.

Tava ciğer yiyebilmek için uzun süre kuyrukta beklediğini ifade eden Turan, herkesin bu lezzeti tatması gerektiğini dile getirdi.

Selahattin Gündüz ise İstanbul'a yakın olması nedeniyle bayram tatilinde Edirne'yi seçtiklerini ifade etti. Ailesiyle kentteki tarihi yapıları gezdiğini belirten Gündüz, tava ciğerin tadına baktıktan sonra İstanbul'a döneceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne "müzeler şehri" olma yolundaEdirne "müzeler şehri" olma yolunda
Antalyaspor Kulübünden Trabzonspor maçında yaşananlarla ilgili açıklama:Antalyaspor Kulübünden Trabzonspor maçında yaşananlarla ilgili açıklama:
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyorİstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı

Edirne Namaz Vakitleri 2 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:22
Sabah
06:03
Öğle
13:16
İkindi
17:07
Akşam
20:19
Yatsı
21:53
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.