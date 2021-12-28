YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dere taştı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dere taştı

28.12.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dere taştı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aşırı sağanaktan dolayı Kırkavak Deresi bazı yerlerde yatağından taştı.

Uzunköprü'de dün gece başlayan sağanak öğleden sonra şiddetini artırdı. İlçede metrekareye 24 saatte 60 kilograma yakın yağış düştü.

Yollarda su birikintileri oluştu, bazı bodrum katlara su girdi. Aşırı yağış nedeniyle Kırkavak Deresi bazı bölgelerde yatağından çıktı.

Uzunköprü Belediyesi ve AFAD ekipleri ilçede çalışmalarına devam ediyor.

AFAD ekipleri Atatürk Mahallesi Vakıf Sitesi'ndeki 48 hanenin sakinlerini tahliye etmeye başladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ilçeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Canalp, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, Belediye Başkanı Özlem Becan iş makinasıyla tahliye edilen insanların bulunduğu alana gitti.

Canalp, AA muhabirine tüm kamu kurumlarının bölgede hazır vaziyette olduklarını söyledi.

Tahliye işleminin sürdüğünü ifade eden Canalp, "Üst katlara çıkmak isteyen vatandaşlarımız üst katlara çıkacaklar, diğer vatandaşlarımızı da Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna alacağız" dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygulandıran detay! Duygulandıran detay!
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Selimiye Camisi çevre düzenlemesinin gelecek yıl martta bitmesi hedefleniyorSelimiye Camisi çevre düzenlemesinin gelecek yıl martta bitmesi hedefleniyor
Anahtar Kelimeler:
Edirne

Edirne Namaz Vakitleri 28 Aralık Salı

İmsak
07:00
Sabah
08:33
Öğle
13:20
İkindi
15:37
Akşam
17:57
Yatsı
19:25

Edirne Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Salı

Altıerler Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Merkez Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.