YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'yi İstanbul'a hızlı trenle bağlayacak projenin ilk etabı 2024'te tamamlanacak

Edirne'yi İstanbul'a hızlı trenle bağlayacak projenin ilk etabı 2024'te tamamlanacak

08.12.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Haziran 2019'da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule hattında fiziki ray serim işlemleri devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının önemli projelerinden biri olarak öne çıkan projede yaklaşık 57 kilometre hat serimi yapıldı. Bu bölgelerde makineli ayarlama işlemleri sürüyor.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, devam eden çalışmaları yerinde inceledikten sonra yaptığı açıklamada, projenin ilk etabının büyük kısmının tamamlandığını belirtti.

Kırbıyık, "Edirne kısmını da içinde bulunduran Çerkezköy-Kapıkule hattıyla ilgili yapım çalışmaları 2024 yılında tamamlanacak. Projenin geri kalanında 2 etap daha var. Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy hatları. İhaleler tamamlandı, sözleşme süreci devam ediyor." dedi.

Kırbıyık, projenin tamamlanması sonrası Edirne-İstanbul arası yolculuğun kısalacağına vurgu yaptı.

HIZLI TRENİN KENTE GETİRİSİ

Vali Kırbıyık, AA'ya yaptığı değerlendirmede, kentin geleceğinin hızlı tren projesiyle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Metropol İstanbul'un potansiyelinin kent ekonomisine önemli yansıması olacağını anlatan Kırbıyık, "Artık Beşiktaş'tan Tuzla'ya gitmekle, Beşiktaş'tan Edirne'ye gelmek arasında çok ciddi bir farklılık olmayacak." diye konuştu.

Kırbıyık, kentin buna hazırlıklı olması gerektiğine işaret etti.

Projenin tamamlanmasıyla kentin güzelliklerini görmeye daha çok kişinin geleceğini vurgulayan Kırbıyık, "Şehrimizin hakikaten Allah vergisi bir doğası var, coğrafyası var. Ecdadın kazandırdığı hiçbir coğrafyaya nasip olamayacak kadar tarihi ve kültürel varlıkları var. Bunu değerlendirebilecek turizm anlamında bir tecrübesi var şehrin." ifadesini kullandı.

Edirne'de yıllardır çeşitli ülkelerden, şehirlerden gelen turistlerin en iyi şekilde ağırlandığını anımsatan Kırbıyık, *İnşallah hızlı trenle çok ciddi bir canlılık olacağını değerlendiriyorum. Şehrin ekonomisine çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzunköprü’de uyuşturucu operasyonuUzunköprü’de uyuşturucu operasyonu
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini azalttıBolu Dağı'nda sis görüş mesafesini azalttı
İzmir'de ilaç reçetesi nedeniyle doktoru tehdit eden sanıkların yargılandığı davada karar çıktı:İzmir'de ilaç reçetesi nedeniyle doktoru tehdit eden sanıkların yargılandığı davada karar çıktı:
Anahtar Kelimeler:
Edirne

Edirne Namaz Vakitleri 8 Aralık Perşembe

İmsak
06:48
Sabah
08:21
Öğle
13:10
İkindi
15:29
Akşam
17:50
Yatsı
19:17
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.