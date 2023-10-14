Edis de Kızılcık Şerbeti hayranı çıktı! Bakın kimden nefret ediyormuş

Dudak, Arıyorum, Güzelliğine gibi şarkılarla hafızalara kazınan ve sahne kıyafetleri ile dikkat çeken Edis Harbiye konserinde sevenleriyle buluştu. Edis’i izlemeye gidenler arasında ünlü isimler de yer aldı.

Oyuncuları arasında Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya'nın yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman da Edis'i dinleyenler arasındaydı.

"NEFRET EDİYORUM ONDAN"

Uzman'ı gören Edis "Çok sinirliyim Fatih'e. Nefret ediyorum ondan. İyi ki getirmedin onu yanında. Görmek bile istemiyorum onu. 'Biz rolümüzü yapıyoruz' diyorlar ama ona da inanmıyorum. Sen çok tatlısın ama. Bizde sadece 'güno' var" dedi.



