Daha 17 12. bölüm 2. fragmanı geldi: Seyirci bu sefer üzüldü

Kanal D dizisi Daha 17’nin 12. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Leyla’yı (Ceren Ayruk) her şeyin başladığı eve götüren Teoman’ın (Ata Yaşat), “Artık her şeyi biliyorum” çıkışı izleyicileri heyecanlandırdı.

Tanıtımda yer alan sahneler seyirciyi üzdü. Teoman'ın halini görenler "Üzüntüden geberdim", "Of kötü oldum", "Kahroldum fragmanda", "İzlemeye dayanamadım" yorumlarında bulundu.

“GEÇMİŞİMİZİN EN KARANLIK SAYFASI”

Reytingleriyle dikkat çeken Daha 17’de düğümler bir bir çözülüyor. Aras (Çağan Efe Ak), kardeşini bulma yolunda ipuçlarını birleştirirken, Teoman’ın geçmişin peşine düşmesi heyecanı artırdı. Kardeşi Leyla’yı, “Geçmişimizin en karanlık sayfası” diyerek doğdukları eve götüren Teoman’ın, “Ben acaba evlatlık mıyım diye düşünüyordum. Artık her şeyi biliyorum” sözleri, hikâyede yaşanacak kırılmanın ipuçlarını verdi.

“KARDEŞİM BURADA YAŞAMIŞ”

Tanıtımın başında Leyla’yı Doğukan (Emir Sarıhan) ile görüp hayal kırıklığı yaşayan Aras, asıl şoku her şeyin başladığı evde yaşadı.

Parkelerin arasına gizlenmiş oyuncak arabaları bulan Aras’ın, “Benim kardeşim burada yaşamış Barış. Ben bulayım diye saklamış belki” sözleri yürek dağladı.

Fragmanın finalinde Aras’ın, Teoman’ın psikoloğuna gittiğinin görülmesi merakı daha da artırdı.