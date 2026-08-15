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Daha 17 12. bölüm 2. fragmanı geldi: Seyirci bu sefer üzüldü

Kanal D’nin sevilen dizisi Daha 17’nin 12. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Teoman’ın “Artık her şeyi biliyorum” sözleri izleyiciyi heyecanlandırırken, Aras’ın kardeşiyle ilgili gerçeğin peşine düşmesi ve fragmandaki duygu yüklü sahneler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Daha 17 12. bölüm 2. fragmanı geldi: Seyirci bu sefer üzüldü

Kanal D dizisi Daha 17’nin 12. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Leyla’yı (Ceren Ayruk) her şeyin başladığı eve götüren Teoman’ın (Ata Yaşat), “Artık her şeyi biliyorum” çıkışı izleyicileri heyecanlandırdı.

Tanıtımda yer alan sahneler seyirciyi üzdü. Teoman'ın halini görenler "Üzüntüden geberdim", "Of kötü oldum", "Kahroldum fragmanda", "İzlemeye dayanamadım" yorumlarında bulundu.

Daha 17 12. bölüm 2. fragmanı geldi: Seyirci bu sefer üzüldü 1

“GEÇMİŞİMİZİN EN KARANLIK SAYFASI”

Reytingleriyle dikkat çeken Daha 17’de düğümler bir bir çözülüyor. Aras (Çağan Efe Ak), kardeşini bulma yolunda ipuçlarını birleştirirken, Teoman’ın geçmişin peşine düşmesi heyecanı artırdı. Kardeşi Leyla’yı, “Geçmişimizin en karanlık sayfası” diyerek doğdukları eve götüren Teoman’ın, “Ben acaba evlatlık mıyım diye düşünüyordum. Artık her şeyi biliyorum” sözleri, hikâyede yaşanacak kırılmanın ipuçlarını verdi.

Daha 17 12. bölüm 2. fragmanı geldi: Seyirci bu sefer üzüldü 2

“KARDEŞİM BURADA YAŞAMIŞ”

Tanıtımın başında Leyla’yı Doğukan (Emir Sarıhan) ile görüp hayal kırıklığı yaşayan Aras, asıl şoku her şeyin başladığı evde yaşadı.

Daha 17 12. bölüm 2. fragmanı geldi: Seyirci bu sefer üzüldü 3

Parkelerin arasına gizlenmiş oyuncak arabaları bulan Aras’ın, “Benim kardeşim burada yaşamış Barış. Ben bulayım diye saklamış belki” sözleri yürek dağladı.

Daha 17 12. bölüm 2. fragmanı geldi: Seyirci bu sefer üzüldü 4

Fragmanın finalinde Aras’ın, Teoman’ın psikoloğuna gittiğinin görülmesi merakı daha da artırdı.

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Daha 17 dizisi
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