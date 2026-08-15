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Tarık Mengüç'e ne oldu? Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı! Hastalığı merak konusu oldu

Tarık Mengüç’ün hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Apandisit şüphesiyle hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının bağırsağında kitle tespit edildi ve ameliyat edildi. Tarık Mengüç’ün hastalığıyla ilgili kesin sonuç ise patoloji incelemesinin ardından belli olacak.

Tarık Mengüç'e ne oldu? Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı! Hastalığı merak konusu oldu

Tarık Mengüç’ün apandisit şüphesiyle kaldırıldığı hastanede bağırsağında kitle tespit edildi. 54 yaşındaki Tarık Mengüç'ün sağlık durumu merak ediliyor.

TARIK MENGÜÇ HASTALIĞI NE?

“Şakşuka” şarkısıyla şöhreti yakalayan ve bir süredir gözlerden uzak olan Tarık Mengüç, hastanelik oldu. Mengüç'ün eşi Funda Mengüç, 54 yaşındaki şarkıcının hastane odasında çekilen fotoğrafını paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Tarık Mengüç e ne oldu? Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı! Hastalığı merak konusu oldu 1

“Dün hayatımızın en zor günlerinden biriydi. Apandisit sandığımız şeyin bağırsakta bir kitle olduğu ortaya çıktı” diyen Funda Mengüç, “Doktorlarımız gereken müdahaleyi yaptı, şimdi tek duamız patolojiden güzel haber almak... ” ifadelerini kullandı.

Tarık Mengüç e ne oldu? Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı! Hastalığı merak konusu oldu 2

TARIK MENGÜÇ SAĞLIK DURUMU

Tarık Mengüç de hastane yatağından paylaşım yaparak "Arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Şu an telefonu elime alıp herkese tek tek dönüş yapabilecek durumda değilim. Beni merak etmeyin, iyiyim ve dinleniyorum. Diliyorum ki bundan sonraki süreçte gelecek sonuçlar da güzel olsun. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi eksik etmeyin. En kısa zamanda görüşmek üzere" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tarık Mengüç
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