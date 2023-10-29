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Edis ve Sıla Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamalarında beraber sahne aldı! Performansları geceye damga vurdu

29.10.2023 21:37 | Son Güncelleme:
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle Maltepe etkinlik alanında bir kutlama düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte drone gösterisinin yanı sıra Sıla ve Edis düeti de büyük beğeni topladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Maltepe'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sosyal medyada gündem oldu. Oldukça görkemli geçen geceye Sıla ve Edis'in ilk kez yaptığı düet damga vurdu.

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İKİLİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Şarkıcı Edis uzun süredir hazırlıkları devam eden ve provalardan paylaşımlarını yaptığı 100. Yıl etkinliklerinde sahne aldı. Gecede sahne alan bir diğer isim ise Sıla oldu.

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Birlikte sahneye çıkan ikili Neşet Ertaş'ın 'Neredesin Sen' türküsünü söyledi. İlk kez birlikte sahne alan ikilinin performansı büyük beğeni topladı.

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Kutlamalar sosyal medyadan takip eden kullanıcılar İstanbul Maltepe'de gerçekleştirilen kutlamalar ve Sıla-Edis ikilisi için için 'İstanbul bu akşam alev ,ateş', 'Sıla ve Edis uyumu mükemmel olmuş', 'Sıla ve Edis acil şarkı çıkartmalısınız acil', 'O kadar hazırlığa değmiş Edis', 'İşte yüzüncü yıla yakışır performans' yorumlarında bulundular.

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Performansları oldukça beğenilen Sıla ve Edis dakikalarca alkışlandı.

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