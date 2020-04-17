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Edremit Belediyesinden anlamlı kan bağışı

VAN HABERLERİ  | 17.04.2020 15:38 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, hem Ramazan ayı öncesi hem de korona virüs nedeniyle kan bağışının azalmasına dikkat çekmek amacıyla meclis üyeleri, iş adamları, muhtarlar ve belediye personeliyle kan bağışında bulundu.Edremit Belediyesi ile Kızılay Bölge Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen kan bağışı, Edremit Kent Meydanı’nda kurulan Kızılay tırında gerçekleştirildi.

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, hem Ramazan ayı öncesi hem de korona virüs nedeniyle kan bağışının azalmasına dikkat çekmek amacıyla meclis üyeleri, iş adamları, muhtarlar ve belediye personeliyle kan bağışında bulundu.
Edremit Belediyesi ile Kızılay Bölge Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen kan bağışı, Edremit Kent Meydanı’nda kurulan Kızılay tırında gerçekleştirildi. Kan bağışı oranının düşmesi nedeniyle Edremit Belediyesi tarafından organize edilen programa Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, belediye meclis üyeleri, iş adamları, muhtarlar ve belediye personeli katıldı. Kan bağışında bulunan Başkan İsmail Say ve beraberindekilere çadırda görevli olan yetkililer tarafından teşekkür edilerek bilgi verildi.

“Kan vererek de hayat kurtarmalıyız”
Verilen kan sonrası açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Türkiye’nin gururu olan Kızılayın birçok alanda olduğu gibi kan ihtiyacını da karşılayan önemli bir kuruluş olduğunu belirtti. Hem Ramazan ayı öncesi hem de korona sürecinde kan bağışına dikkat çekmek için Kızılay işbirliği ile böylesi bir bağış etkinliği organize ettiklerini vurgulayan Başkan Say, “Bugün Edremit Kent Meydanı’nda düzenlenen kan bağışı programımıza gösterilen ilgi memnuniyet vericidir. Özellikle Kızılayımız bu anlamda sosyal mesafeden tutun sterilizasyona kadar tüm hazırlıklarını tamamladı. Şahsım başta olmak üzere personelimiz, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, iş adamlarımız ve esnafımız buna gerekli hassasiyeti göstererek katılım gerçekleştirdik. Bu anlamda duyarlılık gösterip çağrımıza icabet eden herkese teşekkür ediyorum. Kızılay bizim en önemli kurumlarımızdan bir tanesi ve sahip çıkmamız gereken bir kuruluştur. Kan vererek de hayat kurtarmalıyız. Malumunuz, her verilen kanda 3 ayrı ürün elde ediliyor. Edremit Belediyesi olarak bizde her zaman Kızılayımızın yanındayız. İnşallah bu tür programlarımız da devam edecektir” dedi.

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