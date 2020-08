Edremit Belediyesinden öğrenciler için tercih çadırı

“Gençler bu ülkenin ve bizim geleceğimizdir”

Pandemi sürecinde üniversiteye hazırlık döneminde kaynak bulmakta büyük sıkıntı çeken öğrenciler için kaynak kitaplar ve akabinde tabletler dağıtan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’da konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Her alanda öğrencilerin yanında yer alan başarılarını desteklemek için seferber olan Başkan Say, “Gençler bu ülkenin ve bizim geleceğimizdir. Onların başarılı olabilmeleri için bizde imkanlarımız dahilinde sürekli yanlarında yer almaktan gurur duyuyoruz. Yeni bugün de tercihler konusunda Van Gölü manzarasına karşı ve uzmanlarımız gözetiminde tercih çadırı kurduk. Öğrencilerimiz bazen yanlış tercih nedeniyle istemediği bir okula yerleştiği gibi bazen de açıkta kalabiliyor. Öğrencilerimize bu duruma düşmemeleri için en iyi tercihleri yaptırmaya çalışıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat edilerek gerekli her türlü desteği sunuyoruz. Edremitli gençlerimizden ümit varım inşallah eğitimde çok daha iyi noktalara geleceğiz. Bu anlamda bu çadırın kurulmasından, rehberlik ve danışmanlığın sunulmasına kadar büyük katkı sunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Prof. Dr. Şevli’ye ve ekibine öğrencilerimiz adına ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.