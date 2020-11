Edremit Belediyesinden öğrencilere maske

Van’ın Edremit Belediyesi, yüz yüze eğitim kapsamının genişletilmesiyle birlikte okula başlayan öğrencilere ve öğretmenlere dezenfektan ve maske dağıttı.

Edremit Belediyesi ile Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen kampanya çerçevesinde ilçedeki okullar ziyaret edilerek, korona virüs tedbirleri kapsamında uyarılarda bulunuldu. Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü personelince slayt sunum eşliğinde virüsten korunmanın yolları ve neler yapılması konusunda bilgiler verilirken, Edremit Belediyesi tarafından ise okuldaki öğrencilere paketler halinde maskeler dağıtıldı. İlçedeki tüm okulların ziyaret edilerek öğrencilerin bilgilendirileceği ve maskelerin dağıtılacağı belirtilirken, farkındalığın arttırılması hedefleniyor.

Eğitimin her alanında çalışma yaptıklarını ifade eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, farkındalığı arttırma adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Başkan Say, “Korona virüs salgını nedeniyle çok zor günler geçiyoruz. Ama geleceğimiz için ve bu zor günlerin eğitim sistemini en az şekilde etkilemesini sağlamak için elimizden geleni yapmaktayız. Biz belediye olarak bu nedenle eğitimin her alanında çalışmalar yapıyoruz. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize kaynak kitap, tablet başta olmak üzere okullarımızın tadilatına kadar her türlü desteği sunduk sunmaya da devam ediyoruz. Keza okullarımızın dezenfekte edilmesi, hem fiziki eksiklerini hem de temizliğini yapıyoruz. Bugün de çocuklarımıza maske dağıttık. Sağlık Müdürlüğümüzün işbirliğinde yürüttüğümüz bu çalışmada çocuklarımıza neler yapmaları konusunda da slaytlar eşliğinde bilgiler veriliyor” dedi.