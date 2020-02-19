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Edremit KOM Amiri emekliye ayrıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.02.2020 16:35 | Son Güncelleme

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amiri Kürşat Saran, emekliye ayrıldı.23 yıl önce Diyarbakır’da başladığı Polislik mesleğini ani bir kararla geçtiğimiz gün emekliye ayrılarak sonlandıran Kürşat Saran’ın kendi isteği ile emekliye ayrıldığı öğrenildi.İlçede başarılı çalışmaları dikkat çeken isim olan Saran, sırasıyla Diyarbakır, Kocaeli, Mardin illeri ile Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ’İstihbarat Şube Müdürlükleri’nde görev yaptı.

Edremit KOM Amiri emekliye ayrıldı

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amiri Kürşat Saran, emekliye ayrıldı.
23 yıl önce Diyarbakır’da başladığı Polislik mesleğini ani bir kararla geçtiğimiz gün emekliye ayrılarak sonlandıran Kürşat Saran’ın kendi isteği ile emekliye ayrıldığı öğrenildi.
İlçede başarılı çalışmaları dikkat çeken isim olan Saran, sırasıyla Diyarbakır, Kocaeli, Mardin illeri ile Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ’İstihbarat Şube Müdürlükleri’nde görev yaptı. Saran’ın ilçeden ayrılmayacağı öğrenildi.
Edremit Emniyet Müdürü Mehmet Yasin Özer tarafından Saran’a düzenlenen törenle, bu güne kadar yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi verildi.

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