Edremit Körfezi'nde badem ağaçları vaktinden önce çiçek açtı

Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Havran ve Edremit ilçelerini kapsayan Edremit Körfezi'ndeki badem ağaçları, yaklaşık 1 ay öncesinden çiçeklendi.

Edremit İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bademlerin genellikle mart sonuna doğru çiçek açtığını söyledi.

Bu yıl şubat ayı içerisinde sadece 7- 8 gün gibi kısa bir süre kış mevsimini hissettiklerini ifade eden Diker, "Tekrar havalar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Dolayısıyla bölgemizdeki havaların sıcak gitmesiyle birlikte meyve ağaçlarında çiçeklenmeler başladı." dedi.

Diker, havanın biraz soğumasıyla sıcak havaya aldanan ağaçların meyve vermeleri konusunda sıkıntı yaşayacaklarını bildirdi.

