Edremit Körfezi’nde deniz ve dere kirliliği çevrecileri harekete geçirdi

Orjan Tatil Sitesi sahilinde toplanan yaklaşık bin 500 dolayındaki çevreci, kirliliğe tepki gösterdi. Çevreciler, denize girenlerin kirlilik sebebiyle hastalandığını belirtti.

Burhaniye ilçesi Edremit Körfezi’nde 230 site yöneticisinin oluşturduğu Siteler Birliğinin başlattığı eyleme; Burhaniye ve Edremit Çevre Platformları da destek verdi. Orjan Tatil Sitesi sahilindeki eylemde ilgililer duyarlı olmaya çağrılırken, yapılan konuşmalarda dere kirliliğinin önlenmesi, arıtması ve kanalizasyonu olmayan sitelere de arıtma ve kanalizasyon yapılması istendi. Burhaniye’de bulunan Orjan, İmko, Denetko ve Haberkent sitelerinin de destek verdiği etkinlikte yetkililer göreve çağrıldı. Onlarca pankart taşıyan duyarlı vatandaşlar, yaptıkları konuşmalarda yaşanan kirliliğe dikkat çekti.

"DERELERİ VE DENİZLERİ KİRLETENLERE CAYDIRICI CEZALAR UYGULANSIN Kİ BİR DAHA DOĞAYI KİRLETMESİNLER"

Önemli bir konu için bir araya geldiklerini anlatan konuşmacılar, “Dereler ve denizler kirlendi. Denize girenler hastalanıyor. Ama biz muhatap bulamıyoruz. İleri arıtma istiyoruz. Kanalizasyonu olmayan yerlere kanalizasyon yapılsın. Dereleri ve denizleri kirletenlere caydırıcı cezalar uygulansın ki bir daha doğayı kirletmesinler. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Doğanın çığlığı duyulsun istiyoruz. Büyükşehir küçükşehir diye sorumluluktan kaçmayın. Denize pislik atılmasın. Bizim isteğimiz bu. Biz devletin yanındayız. Devlet bize güç versin. Hep beraber dere ve denizlerimizi temizleyelim” dedi. Onlarca pankart taşıyan vatandaşlar, konuşmacıları alkışladı. 15 Ağustos’ta Edremit’in Güre Mahallesi’nde de aynı şekilde basın açıklaması yapılacağı açıklandı.

Konu ile ilgili olarak görüşülen Balıkesir İl Çevre Müdür Yardımcısı Gökhan Öktem, yörede denetimlerin devam ettiğini anlatırken, “Yöredeki arıma tesisleri yetersiz kalmaktadır. Edremit Körfezi’nde yaz aylarında nüfus çok artmaktadır. Bunun için de tesisler yetersiz kalıyor. Bu yüzden şikayetler çok fazla. Denetimlerimiz devam ediyor. Çevreyi kirletenlere cezalar uygulanmaktadır. Uygunsuz arıtma tesislerine ceza yazıyoruz” diye konuştu.

