Edremit Körfezi'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor

BALIKESİR (AA) - Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Edremit Körfezi yönüne giden vatandaşlar, Çanakkale-Balıkesir ve İzmir-Çanakkale kara yollarında yoğunluğa neden oldu.
Yıllık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde önemli konumda bulunan Edremit Körfezi'ndeki tesislere gitmek için bugünden yola çıkan tatilcilerin araçları, Çanakkale-Balıkesir ve İzmir-Çanakkale kara yollarında yoğunluk oluşturdu.
Tatilini Edremit, Altınoluk, Akçay, Güre, Burhaniye, Ören, Ayvalık ve Cunda Adası'nda geçirmek isteyenler, özellikle Akçay ve Güre kavşaklarında yaklaşık 3 kilometre uzayan kuyruklarda bekledi.
Polis ve jandarma ekipleri, trafiğin durma noktasına geldiği kavşaklarda sinyalizasyonu devre dışı bırakarak, araç geçişlerine yön verdi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz