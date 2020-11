‘Edremit Okuyor’ projesi start aldı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ‘Edremit Okuyor’ projesi kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, her hafta bir okul hedefiyle başlattığı “Edremit Okuyor” projesi kapsamında gençlerle ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Edremit Okuyor’ projesi gençlerin katılımı ilk münazarayla hayata geçirildi. Geçtiğimiz ay hizmete sunulan ‘Millet Kıraathanesi’nde gerçekleştirilen ilk etkinlik Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın gençlerle buluşmasıyla start aldı. Edremit Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı etkinlikte Mustafa Kutlu’nun ‘İyiler Ölmez’ isimli kitabı okunarak münazaraya açıldı. Kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve kitap okuyabilecek tüm kesimleri harekete geçirebilmek hedefiyle başlatılan projede Başkan Say, gençlerle çeşitli konular üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Her hafta farklı okulların ağırlanacağı kıraathanede okuma alışkanlığının kazandırılması amaçlanırken, projenin tüm kesimlerle yaygınlaştırılması hedefleniyor.