YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Edremit “Seyahat İzin Kurulu” görevine başladı

Edremit “Seyahat İzin Kurulu” görevine başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 31.03.2020 11:34 | Son Güncelleme

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen korona virüs (Kovid19) vakalarının önlenmesi amacıyla ilçede Balıkesir Edremit Kaymakamlığı öncülüğünde “Seyahat izin Kurulu” oluşturularak, görevine başladı.İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler doğrultusunda hayata geçirilen Edremit Seyahat İzin Kurulu’nun görev ve yetkileri hakkında bilgiler paylaşan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan Koronavirüs (Covid-19) en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu, vb.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen korona virüs (Kovid19) vakalarının önlenmesi amacıyla ilçede Balıkesir Edremit Kaymakamlığı öncülüğünde “Seyahat izin Kurulu” oluşturularak, görevine başladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler doğrultusunda hayata geçirilen Edremit Seyahat İzin Kurulu’nun görev ve yetkileri hakkında bilgiler paylaşan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan Koronavirüs (Covid-19) en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu, vb. gibi yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izalasyonu sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olmaktadır.
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığını ve kamu düzenini korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığı ile ilgili olarak; iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar için illerde vali ilçelerde kaymakam koordinesinde Seyahat İzin Kurulu’nun oluşturulması gerekli görülmüştür.
Bu kapsamda 28.03.2020 günü ilgili kurum ve kuruluş amirlerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda Seyahat İzin Kurulumuzu oluşturularak aynı gün saat 17:00 itibariyle görevine başlatmış bulunmaktayız.
Öncelikle tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımızın şehirlerarası yolculuk yapması bu kurulun izniyle gerçekleştirilebilecektir. Kurulumuzca seyahat süresini de içerecek “Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi” düzenlenecektir” dedi.
Seyahatlerle ilgili bilgiler paylaşan Kaymakam Sırmalı; “Herhangi bir zorunlu hal gerekçesiyle (cenaze, sağlık, tedavi, iş ve görev yeri, v.b.) toplu taşıma vasıtalarıyla ile şehir dışına seyahat etmesi gereken vatandaşlarımız, Kaymakamlığımızın uhdesinde Edremit Otogarı´nda oluşturulan "Seyahat İzin Kurulu" na başvurmak suretiyle şart ve koşullarının uygun görülmesi halinde hekim kontrolünden de geçirilerek seyahat edebileceklerdir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKarantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!Karantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

MŞÜ öğrencilerinden “evde kal” çağrısına klipli destek

MŞÜ öğrencilerinden “evde kal” çağrısına klipli destek

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Uğur Okulları'nda uzaktan eğitim canlı derslerle sürüyor

Uğur Okulları'nda uzaktan eğitim canlı derslerle sürüyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
05:22
Sabah
06:47
Öğle
13:18
İkindi
16:50
Akşam
19:38
Yatsı
20:58

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Canan Eczanesi
Merkez
Çetinel Eczanesi
Merkez
Eski Dedebaş Eczanesi
Merkez
Bağış Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Acar Köşe Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Balıkesir’de polis 9 silah yakaladı

Balıkesir’de polis 9 silah yakaladı

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

267 kursta 6 bin 696 kursiyer mezun oldu

267 kursta 6 bin 696 kursiyer mezun oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.