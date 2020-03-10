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Edremit tek yürek oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.03.2020 15:50 | Son Güncelleme

Edremit Muhtarlar Derneği tarafından “Şehitlerimize Saygı, Mehmetçiğe Destek ve Bayrak Yürüyüşü” düzenlendi.Şehit Hamdibey Meydanı’ndan başlayan ve Menderes Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na kadar bayraklarla düzenlenen yürüyüşe Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Müftü Ahmet Yayla daire amir ve müdürleri, muhtarlar, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce insan katıldı.Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Uysal, İdlib’te yaşanan saldırıda şehit düşenlerin acısını yaşadıklarını belirterek; “Gün birlik günüdür.

Edremit Muhtarlar Derneği tarafından “Şehitlerimize Saygı, Mehmetçiğe Destek ve Bayrak Yürüyüşü” düzenlendi.
Şehit Hamdibey Meydanı’ndan başlayan ve Menderes Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na kadar bayraklarla düzenlenen yürüyüşe Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Müftü Ahmet Yayla daire amir ve müdürleri, muhtarlar, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce insan katıldı.
Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Uysal, İdlib’te yaşanan saldırıda şehit düşenlerin acısını yaşadıklarını belirterek; “Gün birlik günüdür. Bizler tarih boyunca her türlü zorluğu yaşamış ve bu zorluklardan birlik ve beraberlik içerisinde hep galip gelmiş bir milletiz.” dedi.
Muhtarlarımızın bu girişimleri için teşekkür ettiğini ifade eden Kaymakam Ali Sırmalı ise, “Bu birliktelik tablosundan çok duygulandım. Birlikteliğimizi taçlandıran bu manzara dosta güven, düşmana korku veren bir manzaradır”şeklinde konuştu.
Belediye Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’da vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi için bir araya gelmenin, Edremitliler olarak birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmanın onurunu yaşamaktayız. Tarihimizin her sayfasını aydınlatan değerlerimize saldıran her türlü düşmana karşı onurumuza sahip çıkmanın mücadelesi için canlarından geçen aziz şehitlerimizi minnet ve şükran ile anıyoruz.” dedi.
Yürüyüş şehitlerimiz için okunan dualar ise sona erdi.

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