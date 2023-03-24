YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Edremit zeytinyağı Avrupa Birliği nezdinde tescil edildi

Edremit zeytinyağı Avrupa Birliği nezdinde tescil edildi

24.03.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Edremit ilçesinde üretilen coğrafi işaret tescilli zeytinyağı, Avrupa Birliği (AB) nezdinde de tescil edildi.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, AA muhabirine, Edremit zeytinyağının AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Müdürlüğü Komisyonunda tescili için 2021 yılında yapılan başvurunun kabul edildiğini söyledi.

Çetin, Edremit zeytinyağının artık AB'den tescilli bir ürün olduğunu belirterek, "AB'den tescilli Türkiye'den 9 coğrafi işaretli ürün var. Edremit zeytinyağı 10'uncu ürün oldu. Bu, Türkiye'de zeytinyağı anlamında ikinci oluyor. Daha önce Milas zeytinyağı, AB'den tescil almıştı." dedi.

Edremit Körfezi'nde üretilen zeytinyağının dünyaca ünlü bir ürün olduğunu vurgulayan Çetin, bu tescilin bölgeye olumlu yansıyacağını dile getirdi.

Zeytinyağının Avrupa'ya ve başka coğrafyalara ihracatında üreticilerin önlerinin daha da açılacağını ifade eden, Çetin, "Bu gelişme bölgemize daha çok döviz girdisi anlamına geliyor. Zeytinyağımızın daha değerli hale gelmesini sağlayacak. Coğrafi işaret kullanan ve markalaşan üreticilerimiz artık zeytinyağından daha çok gelir elde ederek zeytinlik alanlarımızın korunması açısından da önemli bir gelişme olacak. Bu son derece sevindirici bir haber." diye konuştu.

Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleri Antep baklavası, Aydın inciri, Aydın kestanesi, Bayramiç beyazı, Giresun tombul fındığı, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı, Taşköprü sarımsağı ve Antakya künefesi daha önce AB tarafından tescillenmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir'de bir kişi gölette ölü bulunduBalıkesir'de bir kişi gölette ölü bulundu
Bursa’da ‘sarı altın’ ekimi başladıBursa’da ‘sarı altın’ ekimi başladı
Sivas'ta silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandıSivas'ta silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı Balıkesir Edremit Coğrafi işaret

Balıkesir Namaz Vakitleri 24 Mart Cuma

İmsak
05:36
Sabah
07:00
Öğle
13:20
İkindi
16:47
Akşam
19:30
Yatsı
20:49
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Komşusu balkondan dışarı dışkı attı! Bir anda ortalık karıştı

Komşusu balkondan dışarı dışkı attı! Bir anda ortalık karıştı

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Hiçbir şey yapmadan kazandığı para şoke etti! Bakın ne dedi

Hiçbir şey yapmadan kazandığı para şoke etti! Bakın ne dedi

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.