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Edremit’te asayiş ve trafik uygulamasında aranan 11 kişi yakalandı

İHA İHA
23.01.2024 11:42 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapılan asayiş ve trafik uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, toplam 187 personel, 27 ekip, 5 Çevik Kuvvet timi ve 62 çarşı mahalle bekçisi uygulamaya katıldı. Uygulama dahilinde, bin 43 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı ve "cinsel saldırı, silahla tehdit, hırsızlık" gibi suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, uygulama sırasında bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Denetimler çerçevesinde 23 iş yeri ve 76 araç kontrol edildi. 11 araç sürücüsüne toplamda 79 bin 422 lira idari para cezası kesildi ve 1 araç trafikten men edildi. İki işletmeye, kapalı alanda tütün mamulü tüketilmesine izin verildiği için idari işlem uygulandı.

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