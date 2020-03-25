YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Edremit’te dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Edremit’te dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.03.2020 16:31 | Son Güncelleme

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüsden (Covid-19) dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığğı ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde zenfekte işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor.Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile diğer yandan Edremit Belediyesi ekipleri Edremit ilçe merkezi başta olmak üzere Altınoluk, Akçay, Zeytinli ve Güre sokaklarında dezenfektan çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.Lokasyonların tek seferlik dezenfekte edilmediğini belirten ekipler, çalışmaların periyodik şekilde tekrarlandığını belirttiler.

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüsden (Covid-19) dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığğı ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde zenfekte işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor.
Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile diğer yandan Edremit Belediyesi ekipleri Edremit ilçe merkezi başta olmak üzere Altınoluk, Akçay, Zeytinli ve Güre sokaklarında dezenfektan çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Lokasyonların tek seferlik dezenfekte edilmediğini belirten ekipler, çalışmaların periyodik şekilde tekrarlandığını belirttiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Kozan Belediyesine barınak cezası

Kozan Belediyesine barınak cezası

Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

Yaşlıların yüzünü kaymakam güldürdü

Yaşlıların yüzünü kaymakam güldürdü

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Balıkesir Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:57
Öğle
13:19
İkindi
16:48
Akşam
19:32
Yatsı
20:51

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Elif Eczanesi
Merkez
Koray Eczanesi
Merkez
Yeşilli Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Çiğdem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Burhaniye’de Korona Virüs kolonya satışlarını arttırdı

Burhaniye’de Korona Virüs kolonya satışlarını arttırdı

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

267 kursta 6 bin 696 kursiyer mezun oldu

267 kursta 6 bin 696 kursiyer mezun oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.