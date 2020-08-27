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Edremit’te ‘Kardeş Belediye’ protokolü imzalandı

VAN HABERLERİ  | 27.08.2020 14:51 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediyesi ve İstanbul Çekmeköy Belediyesi arasında ‘Kardeş Belediye’ protokolü imzalandı.Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz arasında yapılan görüşmeler neticesinde sanayi, ticaret, çevre ve şehircilik, bilim, kültür, sanat, sağlık, spor ve turizm gibi alanlarda işbirliği yapılması ve kardeş şehir ilişkisi kurulmasını amaçlayan protokol imzalandı.

Van’ın Edremit Belediyesi ve İstanbul Çekmeköy Belediyesi arasında ‘Kardeş Belediye’ protokolü imzalandı.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz arasında yapılan görüşmeler neticesinde sanayi, ticaret, çevre ve şehircilik, bilim, kültür, sanat, sağlık, spor ve turizm gibi alanlarda işbirliği yapılması ve kardeş şehir ilişkisi kurulmasını amaçlayan protokol imzalandı. Geçtiğimiz hafta Başkan Poyraz’ı makamında ziyaret eden Başkan Say, akabinde Edremit’e gelen Çekmeköy heyetini misafir etti. Kardeş belediyeler arasında işbirliğini sağlayacak olan bağın güçlendirilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması noktasında fikir birliğine varılarak karşılıklı protokol imzalandı.
Çekmeköy Belediyesi ile yapılan kardeş belediye protokolü kapsamında yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için karşılıklı bilgi birikimi ile deneyim ve tecrübenin paylaşılması, belediyeler arası ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, kültür, sanat, spor, turizm, ekonomik ve ticaret alanlarında karşılıklı işbirliği yapılmasının amaçlandığını belirten Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, “Bu anlamda öncelikle Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz’a ve akabinde ilçemize gelen Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Latif Coşar, Başkan Danışmanı Rıza Çakır, Strateji Geliştirme Müdürü Osman Orhan ve Spor İşleri Müdürü Mücahit Kılıç’a teşekkür ediyorum. İki şehrin kardeşliği büyük hizmetlere vesile olacağına inanıyorum. İlçemizi her alanda hak ettiği konuma ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.
İmzalanan protokol ile ilgili açıklamalarda bulunan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ise “Her bir köşesi cennet olan vatanımızın güzide ilçelerinden biri olan Edremit’le kardeşlik protokolü imzaladık. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’a ilçemize yaptığı ziyareti ve Çekmeköy’den giden heyetimize gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyorum” dedi.

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