YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Edremit’te motosiklet kazasında sürücünün yardımına çevredekiler koştu

Edremit’te motosiklet kazasında sürücünün yardımına çevredekiler koştu

13.09.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde motosiklet ile aracın çarpıştığı kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredekiler koştu.

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir-Çanakkale Karayolu Güre Mahallesi mevkiinde meydana geldi. I.T. idaresindeki 10 DJ 131 plakalı araç ile A.G. idaresindeki 10 AFM 795 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazaya; itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yaralı sürücünün yardımına ise, duyarsız kalmayan çevredeki insanlar ve yoldan geçen sürücüler koştu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir’de bin 727 özel öğrenci eğitime başladıBalıkesir’de bin 727 özel öğrenci eğitime başladı
Kuş Cenneti’ni yaz döneminde 50 bin kişi ziyaret ettiKuş Cenneti’ni yaz döneminde 50 bin kişi ziyaret etti
İş kazası konusunda uyardığı makinede kaza geçirip hayatını kaybettiİş kazası konusunda uyardığı makinede kaza geçirip hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 13 Eylül Çarşamba

İmsak
05:15
Sabah
06:40
Öğle
13:10
İkindi
16:42
Akşam
19:29
Yatsı
20:49

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Çarşamba

Eylül eczanesi
Edremit
Şentürk eczanesi
Manyas
Kurtdereli eczanesi
Savastepe
Mert eczanesi
Gomec
Aysun eczanesi
Ayvalik
Yeni erol eczanesi
Ayvalik
Güneş eczanesi
Edremit
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Okul müdürü 2 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! Görüntüler şoke etti

Okul müdürü 2 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! Görüntüler şoke etti

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.