Edremit’te ruhsatsız yapılara beton döken firmalara ceza geliyor

Van’ın Edremit Belediyesi, ruhsatsız yapılaşmanın önüne geçmek, sağlıklı, estetik ve modern bir yapılaşmanın ortaya çıkması için ruhsatsız yapılara beton döken firmalara yönelik bir dizi yaptırım kararı aldı.

Edremit Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin bir bir görüşüldüğü toplantıda Edremit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından meclise sunulan ruhsatsız yapılarla ilgili yaptırımları içeren talebin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesinin görüşülmesinden sonra konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, amaçlarının tamamen kaçak yapılaşmanın önüne geçmek olduğunu belirtti. Şehirleşmeyi daha güzel bir noktaya taşımayı; bu noktada kurallara uyulması konusunda idari tedbirleri daha da artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Say, Edremit’te çok yoğun bir kaçak yapılaşma furyasının varlığından bahsetti. Bunları kontrol altına almaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Say, bu anlamda da emsal karar almak istediklerini belirtti.