Edward Norton, Dövüş Kulübü'nde Brad Pitt’e gerçekten yumruk atmış

Chuck Palahniuk’un aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan ve yıllar geçse de etkisini yitirmeyen kült film Dövüş Kulübü (Fight Club) başrol oyuncusu Edward Norton yıllar sonra filmle ilgili bir itirafta bulundu.

David Fincher imzalı 1999 yapımı kült film Dövüş Kulübü (Fight Club) bu sene yirminci yılını kutluyor. The Tonight Show’a katılan Norton, filmin diğer başrol oyuncusu Brad Pitt’in kulağına çekimlerde gerçekten yumruk attığını ve Pitt’in de gerçek tepki gösterdiğini anlattı.

Edward Norton, The Tonight Show'da filmin çekimlerinde yaşanan olayı şu şekilde anlattı:

Bu, filmdeki ilk yumruktu ve ben onun kulağına vurdum. David Fincher, bana geldi ve ‘Vur ona, bir yerden bağlantı kur onunla’ dedi. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum ve kulağına vurdum” ifadesini kullandı. Norton, “Brad, filmde ‘Neden kulağım?’ diye soruyor. İşte o gerçek!

Chuck Palahniuk tarafından yazılmış olan aynı isimli roman üzerinden çekilen Dövüş Kulübü, gösterildiği yıl, 100 milyon dolarlık hasılat elde etti.



