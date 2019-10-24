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Edward Norton, Kieslowski Ödülü’nü alacak!

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SİNEMA TV  | 24.10.2019 10:05 | Son Güncelleme

Son dönemde yönetmenlik kulvarında hünerlerini sergileyen, Fight Club (Dövüş Kulübü) filmiyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Edward Norton Camerimage Festivali’nde Krzysztof Kieslowski Ödülü’nü alacak.

Edward Norton, Kieslowski Ödülü’nü alacak!

Son olarak Motherless Brooklyn filminin senaryosunu, yönetmenliğini ve başrolünü üstlenen yetenekli isim Edward Norton, Kieslowski Ödülü’nü alacak. Norton’a, Krzysztof Kieslowski Ödülü önümüzdeki ay Polonya’da düzenlenecek Camerimage Festivali’nde takdim edilecek.

motherless-brooklyn

Primal Fear, American History X ve Birdman’deki rolleriyle Oscar adaylığı elde eden Norton’un rol aldığı projeler arasında “Fight Club”, “Moonrise Kingdom” ve “The Grand Budapest Hotel” bulunuyor. Norton ilk yönetmenlik deneyimini romantik komedi filmi “Keeping the Faith” ile yaşamıştı.

Camerimage Festivali 9 – 16 Kasım tarihleri arasında Polonya’da gerçekleştirilecek. Kieslowski ödülünü alan isimler arasında Kenneth Branagh, Jessica Lange ve Gary Oldman bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Fight Club Dövüş Kulübü Edward Norton Camerimage Festivali Krzysztof Kieslowski

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