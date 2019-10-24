Son olarak Motherless Brooklyn filminin senaryosunu, yönetmenliğini ve başrolünü üstlenen yetenekli isim Edward Norton, Kieslowski Ödülü’nü alacak. Norton’a, Krzysztof Kieslowski Ödülü önümüzdeki ay Polonya’da düzenlenecek Camerimage Festivali’nde takdim edilecek.

Primal Fear, American History X ve Birdman’deki rolleriyle Oscar adaylığı elde eden Norton’un rol aldığı projeler arasında “Fight Club”, “Moonrise Kingdom” ve “The Grand Budapest Hotel” bulunuyor. Norton ilk yönetmenlik deneyimini romantik komedi filmi “Keeping the Faith” ile yaşamıştı.

Camerimage Festivali 9 – 16 Kasım tarihleri arasında Polonya’da gerçekleştirilecek. Kieslowski ödülünü alan isimler arasında Kenneth Branagh, Jessica Lange ve Gary Oldman bulunuyor.



