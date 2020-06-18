Edwin Gyasi, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde ilk transferini yapmak üzere. siyah-beyazlılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu Edwin Gyasi ile anlaşmaya vardı…
Ganalı oyuncu İstanbul’a gelecek ve yönetim ile son kez görüşüp imzayı atacak. CSKA Sofia ile yollarını ayırmaya hazırlanan 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2 yıllık mukavele yapılacak. Gyasi’nin bugün İstanbul’da olması bekleniyor.
28 yaşındaki Hollanda doğumlu Ganalı sağ kanat oyuncusu Gyasi, kariyerinde AZ Alkmaar, Telstar, De Graafschap, Heracles, Roda, Aalesund, Dallas gibi takımların da formasını giydi. Gyasi, CSKA Sofya formasıyla çıktığı 52 maçta 6 gol atıp 10 asist yaptı. 1.85 boyundaki kanat oyuncusunun piyasa değeri ise 650 bin Euro… Gyasi gerektiğinde santrfor olarak da görev yapabiliyor.
(AKŞAM)
'Trabzonspor iyi bir dosya hazırladı'
Galatasaraylı eski oyuncu Felipe Melo'ya küfür eden Ceyhun Fersoy kimdir?
İtalya Kupası Napoli'nin
Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması!
Fenerbahçe'nin gol yemesi için rakibe gerek yok
Yıldız oyuncu Galatasaray'dan ayrılıyor!
Emre Belözoğlu, kulübün nefret sebebi
Mertens'in sözleşmesi uzatıldı
Şampiyonluk şansımız devam ediyor
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Efsane isimden Ali Sami Yen itirafı
Beşiktaş ve F.Bahçe ile anılıyordu
Muslera kendisini destekleyenleri unutmadı
Almanya'da şampiyon değişmedi! 8. kez...
Dili boğazına kaçmıştı... Yaşananları anlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum