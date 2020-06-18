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Edwin Gyasi, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.06.2020 10:28 | Son Güncelleme

CSKA Sofya ile yolları ayıracak olan Edwin Gyasi, Beşiktaş'la anlaşmaya vardı. Siyah beyazlı takım ile 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde ilk transferini yapmak üzere. siyah-beyazlılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu Edwin Gyasi ile anlaşmaya vardı…

Ganalı oyuncu İstanbul’a gelecek ve yönetim ile son kez görüşüp imzayı atacak. CSKA Sofia ile yollarını ayırmaya hazırlanan 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2 yıllık mukavele yapılacak. Gyasi’nin bugün İstanbul’da olması bekleniyor.

16 GOLE DİREKT KATKI

28 yaşındaki Hollanda doğumlu Ganalı sağ kanat oyuncusu Gyasi, kariyerinde AZ Alkmaar, Telstar, De Graafschap, Heracles, Roda, Aalesund, Dallas gibi takımların da formasını giydi. Gyasi, CSKA Sofya formasıyla çıktığı 52 maçta 6 gol atıp 10 asist yaptı. 1.85 boyundaki kanat oyuncusunun piyasa değeri ise 650 bin Euro… Gyasi gerektiğinde santrfor olarak da görev yapabiliyor.

(AKŞAM)

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