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Edwin Gyasi kimdir? Beşiktaş transferi bitirdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.07.2020 09:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın CSKA Sofya takımında forma giyen Edwin Gyasi ile 3 yıllık anlaşma imzalayacağı iddia edildi. Avrupa'nın birçok kulübünün takibinde olan Edwin Gyasi'nin kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği belirtildi. Bulgaristan'da 2018 yılından bu yana CSKA Sofya için mücadele eden Edwin Gyasi, bu süreçte 6 gol, 10 asistle takımına katkı sağladı. Peki Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Edwin Gyasi kimdir?

Edwin Gyasi kimdir? Beşiktaş transferi bitirdi

Beşiktaş'ın Edwin Gyasi ile anlaşma sağladığı iddia edildi. 2008'den bu yana Bulgaristan futbolunun köklü kulüplerinden CSKA Sofya formasını giyen Edwin Gyasi ile anlaşmanın 3 yıllık olduğu iddia edilirken, Ganalı futbolcuyu Avrupa'dan da pek çok kulüp kadrosunda görmek istiyor. Siyah-Beyazlı renklere gönül verenler Edwin Gyasi isminin gündeme gelmesinin ardından, Edwin Gyasi kimdir, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. İşte Ganalı yıldız hakkında merak edilenler...

Edwin Gyasi kimdir?

Tam adı Edwin Oppong Anane-Gyasi olan Ganalı futbolcu, 1 Temmuz 1991'de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dünyaya geldi. Futbola Sports CTO '70 takımının altyapısında başlayan Edwin Gyasi, ardından Amsterdamsche FC takımının altyapısına geçti. Burada yetenekleriyle dikkat çeken Ganalı oyuncu bu kez Hollanda futbolunun önemli kulüplerinden AZ Alkmaar takımına transfer oldu. 2006 yılında transfer olduğu AZ Alkmaar'da A takıma yükselemeyen Edwin Gyasi, deneyim kazanması için Telstar'a kiralandı. Kiralık sözleşmesinin tamamlamasının ardından AZ Alkmaar'a dönen futbolcunun sözleşmesi uzatılmadı ve serbest kaldı.

Yaz döneminde kendine kulüp bulamayan Edwin Gyasi'nin Ocak 2012'de yeni adresi De Graafschap oldu. Aynı yılın Nisan ayında ise Twente'ye imza attı ancak burada da A takıma yükselemedi.

Şansını birkez daha düşük profilli takımlarda denemek isteyen Edwin Gyasi, 2013 yazında Heracles Almelo'ya transfer oldu. Burada kendini ispatlayan futbolcu, 2015 kış transfer döneminde ise Roda'ya imza attı ancak Roda'da işler yine istediği gibi gitmedi.

Yarım sezon formasını giydiği Roda'dan 2016 kışında ayrılan Edwin Gyasi, bu kez Hollanda'dan ayrıldı ve Norveç ekiplerinden Aalesund ile anlaştı. 2 yıl formasını giydiği Aalesund takımında performansıyla dikkat çeken Ganal futbolcu, 2018 kışında Bulgaristan'ın köklü ekiplerinden CSKA Sofya'ya transfer oldu. Sezonun tamamlanmasının ardından yarım sezon MLS ekiplerinden Dallas formasını giyen Edwin Gyasi, 2019 kışında ise yeniden CSKA Sofya'ya döndü.

Edwin Gyasi, CSKA Sofya formasıyla 52 maça çıkarken 6 gol, 10 asist üreterek takımına katkı sağladı.

29 yaşındaki Edwin Gyasi, Gana Milli Takımı'nın formasını ise 5 kez sırtına geçirdi.

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