Edwin Gyasi kimdir? Beşiktaş transferi bitirdi

Beşiktaş'ın Edwin Gyasi ile anlaşma sağladığı iddia edildi. 2008'den bu yana Bulgaristan futbolunun köklü kulüplerinden CSKA Sofya formasını giyen Edwin Gyasi ile anlaşmanın 3 yıllık olduğu iddia edilirken, Ganalı futbolcuyu Avrupa'dan da pek çok kulüp kadrosunda görmek istiyor. Siyah-Beyazlı renklere gönül verenler Edwin Gyasi isminin gündeme gelmesinin ardından, Edwin Gyasi kimdir, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. İşte Ganalı yıldız hakkında merak edilenler...

Edwin Gyasi kimdir?

Tam adı Edwin Oppong Anane-Gyasi olan Ganalı futbolcu, 1 Temmuz 1991'de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dünyaya geldi. Futbola Sports CTO '70 takımının altyapısında başlayan Edwin Gyasi, ardından Amsterdamsche FC takımının altyapısına geçti. Burada yetenekleriyle dikkat çeken Ganalı oyuncu bu kez Hollanda futbolunun önemli kulüplerinden AZ Alkmaar takımına transfer oldu. 2006 yılında transfer olduğu AZ Alkmaar'da A takıma yükselemeyen Edwin Gyasi, deneyim kazanması için Telstar'a kiralandı. Kiralık sözleşmesinin tamamlamasının ardından AZ Alkmaar'a dönen futbolcunun sözleşmesi uzatılmadı ve serbest kaldı.