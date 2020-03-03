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EFAK’ın tatbikatı gerçeğini aratmadı

AYDIN HABERLERİ  | 03.03.2020 17:04 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK), Murat-Hale Küçükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler ve öğretmenlerin de katıldığı deprem eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirdi.Efeler Belediye Başkanı M.

Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK), Murat-Hale Küçükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler ve öğretmenlerin de katıldığı deprem eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirdi.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatıyla Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK) tarafından Murat-Hale Küçüoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilere deprem eğitimi verildi. Deprem öncesinde, anında ve sonrasında neler yapılıp nasıl davranılması gerektiği, sınıf ve ev ortamında nerede saklanılması gerektiği hakkında bilgilerin aktarıldığı eğitimde, Sivil Savunma Uzmanı Hanife Munglay, konu hakkında farkındalık oluşturmanın önemini vurguladı. Munglay, “Deprem kaçınılmaz bir doğal afettir ama bu afeti en zararla atlatmak bizim elimizdedir” dedi. Eğitimde ayrıca Efeler Belediyesi tarafından belirlenen ilçedeki 46 toplanma alanının bilgisi de paylaşıldı.
Eğitimin ardından saat 11.55’te sirenlerin çalması ile deprem tatbikatına geçildi. EFAK’tan 17 personelin görev aldığı tatbikatta, senaryo gereği depremde mahsur kalan öğrenciler ve öğretmenleri kurtarma ve tahliye çalışmaları canlandırıldı. Okul binasındaki öğrenciler sıralarının yanında cenin pozisyonunda bekledi. Sarsıntı geçince öğrenciler, öğretmenleri tarafından yönlendirilerek bina boşaltılırken, yaralı öğrenciler sedyelerle taşınarak ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dersliklerde mahsur kalan öğrenciler ekipler tarafından kurtarılarak güvenli bölgelere taşındı.
Tatbikatın sonunda toplanma alanındaki öğrencilere depremde şoka girenlere karşı nasıl taşıma ve kurtarma yöntemi uygulandığı gösterildi.

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