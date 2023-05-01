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Efeler Belediyesi işçileri, 1 Mayıs yürüyüşüne katıldı

01.05.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efeler Belediyesi, 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından düzenlenen yürüyüşe katılarak, işçi bayramını kutladı.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm ülkede olduğu gibi Efeler’de de kutlandı.

Efeler Belediyesi, 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından düzenlenen yürüyüşe katılarak, işçi bayramını kutladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm ülkede olduğu gibi Efeler’de de kutlandı. Atatürk Kent Meydanı’nda yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinliğe Efeler Belediyesi de katılım sağladı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ise Kent Meydanı’ndaki Atatürk heykeli önünde belediye personeli ile buluşarak, arkasında büyük bir kalabalıkla 1 Mayıs kortejinin başlayacağı Taşköprü mevkiine yürüdü. Tarihi Taşköprü’de bir araya gelen işçi sendikaları, Sivil Toplum Kuruluşları’nın temsilcileri, oda ve derneklerin temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri ile işçiler, ellerinde Türk bayrakları ve sloganlarla Doğu Gazi Bulvarı’ndan Atatürk Kent Meydanı’na yürüdü. Meydanda hazırlanan kutlama sahnesinde başlayan kutlamalarda günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Sloganlar eşliğinde devam eden konuşmaların ardından alanı dolduran kalabalık yöresel oyunlarla kutlamalara devam etti.

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efeler belediyesi

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