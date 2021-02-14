YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Efeler Belediyesi konseri iptal etti

Efeler Belediyesi konseri iptal etti

14.02.2021 17:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Efeler Belediyesi konseri iptal etti

Efeler Belediyesi 14 Şubat Sevgililer günü dolayısıyla bu akşam saat 21.00’de Efeler TV’de online olarak gerçekleştireceği Sevgililer Günü konserini, Pençe-Kartal 2 harekat bölgesinde 13 sivil vatandaşın hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilmesi nedeniyle iptal etti.Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.

Efeler Belediyesi 14 Şubat Sevgililer günü dolayısıyla bu akşam saat 21.00’de Efeler TV’de online olarak gerçekleştireceği Sevgililer Günü konserini, Pençe-Kartal 2 harekat bölgesinde 13 sivil vatandaşın hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilmesi nedeniyle iptal etti.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede öğrendi! Koronaya yakalandı, hayatı kurtuldu Hastanede öğrendi! Koronaya yakalandı, hayatı kurtuldu
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Aydın Namaz Vakitleri 14 Şubat Pazar

İmsak
06:31
Sabah
07:53
Öğle
13:28
İkindi
16:25
Akşam
18:53
Yatsı
20:09

Aydın Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Pazar

Emniyet Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri meteorolojik uyarılar üzerine harekete geçti

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri meteorolojik uyarılar üzerine harekete geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

İstanbul'daki kızının ricası üzerine Amasya'da yaşayan annesinin doğum gününü polisler kutladı

İstanbul'daki kızının ricası üzerine Amasya'da yaşayan annesinin doğum gününü polisler kutladı

Muhtar cinayete ortak olmaktan cezaevine girdi

Muhtar cinayete ortak olmaktan cezaevine girdi

Diğer Haberler

Güney Ege’de kuvvetli fırtına bekleniyor

Güney Ege’de kuvvetli fırtına bekleniyor

Kalp şeklinde simit ve pastalar yaparak kalpleri fethettiler

Kalp şeklinde simit ve pastalar yaparak kalpleri fethettiler

Yaramaz kediyi itfaiye kurtardı

Yaramaz kediyi itfaiye kurtardı

Kuşadası’ndaki uygulama oteli ve otelcilik lisesi yıkılıyor

Kuşadası’ndaki uygulama oteli ve otelcilik lisesi yıkılıyor

Bakır kazan hırsızı yakalandı

Bakır kazan hırsızı yakalandı

Kaymakam Arısoy hem denetledi, hem uyardı

Kaymakam Arısoy hem denetledi, hem uyardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.