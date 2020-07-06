Efeler Belediyesi’nden Başkan Çerçioğlu’na destek açıklaması

Efeler Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında basında çıkan iddialar hakkında yazılı açıklamada bulunuldu.

Efeler Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “ Bir takım haber siteleri tarafından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na karşı yürütülen çirkin iftira ve karalama kampanyalarını kınıyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünyada her şey kadının eseridir” sözünü bu vesileyle herkese bir kez daha hatırlatıyoruz. Aydın’da oluşturulan birçok güzellikte imzası olan, halk tarafından garip gurebanın annesi olarak kabul gören Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, Türk kadını için örnek teşkil eden ve namı Aydın sınırlarını aşmış bir değerdir. Kendisine atılan iftiraları ve yakışıksız söylemleri şiddetle kınıyoruz. Halkın teveccühünü kazanmış, vatandaşlarımızın kıymetli demokratik tercihleri sonucu göreve gelmiş hiçbir belediye başkanına iftira atılmasını ve kumpas kurulmasını kabul etmiyoruz. Bizlere de zaman zaman sosyal medya hesaplarından eleştiriler yapılmaktadır. Ama aynı zamanda bir anne olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na eleştiri yapılırken, bir kadın olduğu unutulmamalı, gelişigüzel, kaba ve çirkin söylemlerden kaçınılmalıdır” denildi.

