Efeler Kaymakamlığından ’2020 Yılı Gönül Eli’ projesi

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşların sosyal ve ekonomik anlamda yalnız ve çaresiz hissetmemesi için Efeler Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı devletin sıcak elini vatandaşlara uzattı.

Efeler Kaymakamlığı, terk edilmiş, kendilerini toplumdan itilmiş hisseden, ilgi yoksunluğundan şikayet eden yaşlılarımızı unutmayıp; Efeler’de yaşayan kimsesiz, muhtaç durumda yaşlı ve engelli olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların bakım ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile hazırlanan ’2020 yılı Gönül Eli’ projesini uygulamaya koydu. Projenin önemi ve değeri göz önünde bulundurularak seçilen 2 araç ve 10 personel ile kimsesiz vatandaşlara gönül elini uzattı.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlk olarak Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri tarafından saha taraması yapılmış, belirlenen muhtaç ve kimsesiz durumdaki 100 haneye hizmet sunmaya başlandı. İlçedeki tüm yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımıza ulaşmak, temel hedefimizdir. Devletin sosyal değeri vatandaşına kattığı değerden geçmektedir. Bu sorumluluk bilinci ile devletin gönül elini vatandaşlarımıza uzatarak kötü yaşam koşullarından kurtararak daha sağlıklı ev ortamında yaşamasını sağlayacağız. Bu bakım hizmetleri ile vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlar azalarak devlet millet bilincimiz güçlenecektir. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın toplum içindeki konumları iyileştirilecek ve vatandaşlarımız onure edilecek olup, devletin yaşlısına sahip çıktığı, saygı duyduğu ve önemsediği olgusu benimsetilecektir. Bu örnek proje ile yaşlılara ve engellilere değer veren sosyal hizmet düşüncesi yaygınlaştırılacak ve sorumluluk bilincimiz artırılacaktır" dedi.

