YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Efeler Ligi: Afyon Belediye Yüntaş: 2 - Spor Toto: 3

Efeler Ligi: Afyon Belediye Yüntaş: 2 - Spor Toto: 3

21.02.2021 22:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AXA Sigorta Efeler Ligi 29.

AXA Sigorta Efeler Ligi 29. hafta maçında Spor Toto, deplasmanda karşılaştığı Afyon Belediye Yüntaş’ı 3-2 yendi.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç
Afyon Belediye Yüntaş: Poglajen, Ömer Furkan Dur, Lima, Abrahan, Görkem Sertel, Vefa Yılmaz (Alperay Demirciler, Fatih Ürün, Kaan Kar, Enaboifo, Hasan Balcıoğlu, Berk Yılmaz)
Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Gelinski, Bruno, Dautefendic, Wallace, Ali Deniz Yılmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Kemal Kayhan, İbrahim Emet, Ferreira)
Setler: 25-22, 20-25, 19-25, 28-26, 13-15
Süre: 136 dakika (29, 29, 24, 36, 18)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
1/

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
06:13
Sabah
07:34
Öğle
13:16
İkindi
16:19
Akşam
18:48
Yatsı
20:05

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Esentepe Eczanesi
Merkez
Incı Fılız Eczanesi
Merkez
Sule Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Volkan Eczanesi
Bolvadin
Çaglayan Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

Korona virüs vakalarının arttığı köye karantina kararı

Korona virüs vakalarının arttığı köye karantina kararı

JASAT müşteri gibi girdiği dükkanda 13 ayrı suçtan aranan şahsı yakaladı

JASAT müşteri gibi girdiği dükkanda 13 ayrı suçtan aranan şahsı yakaladı

Soğuk havalar pazarlarda meyve fiyatlarını etkiledi

Soğuk havalar pazarlarda meyve fiyatlarını etkiledi

Karantinada olması gereken şahıs çalıştığı akaryakıt istasyonunda yakalandı

Karantinada olması gereken şahıs çalıştığı akaryakıt istasyonunda yakalandı

Bu masa ve lambaderler yüzde 100 doğal ahşaptan üretiliyor

Bu masa ve lambaderler yüzde 100 doğal ahşaptan üretiliyor

Çağ merkezi üzerinden 4 milyon liralık vurgun yapan 18 kişiden 11’i tutuklandı

Çağ merkezi üzerinden 4 milyon liralık vurgun yapan 18 kişiden 11’i tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.