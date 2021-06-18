YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Brezilyalı pasör Queiroz'u transfer etti

Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Brezilyalı pasör Queiroz'u transfer etti

18.06.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Brezilyalı pasör Queiroz'u transfer etti

BİNGÖL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Brezilyalı pasör Andre Queiroz'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Queiroz ile gelecek sezon için anlaşmaya varıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Solhanspor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, Queiroz transferiyle 13 kişilik takımı oluşturduklarını belirtti.

Genç ve deneyimli sporculardan oluşan takımın kurulmasında katkısı olan herkese teşekkür eden Sözen, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun araştırmalar sonucunda kadromuza kattığımız Andre Queiroz, dünyanın farklı liglerinde çeşitli başarılar elde etmiş. Elde ettiği şampiyonlukları ve kaldırdığı kupaları göz önünde bulundurarak, bu sezon takımımıza da ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Yeni oyuncumuza hoş geldin diyor, kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyorum. Transferlerle ilgili çalışmaları sonlandırırken, sporcularımızın ilimize gelecekleri zamana kadar gerek tesis çalışmalarını, gerekse de yeni sezon için sponsor bulmak gibi kaynak temini çalışmalarını sürdüreceğiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdilerYine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler
Bingöl'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldüBingöl'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 18 Haziran Cuma

İmsak
02:54
Sabah
04:45
Öğle
12:24
İkindi
16:19
Akşam
19:53
Yatsı
21:36

Bingöl Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Cuma

Deva Eczanesi
Merkez
Düzağaç Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Sağlık Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı

Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.