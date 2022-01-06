Efeler Ligi'nde Fenerbahçe-Cizre Belediyespor müsabakası ertelendi

İSTANBUL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14'üncü ve ikinci yarının ilk haftasında oynanması gereken Fenerbahçe HDI Sigorta-Allpower Akü Cizre Belediyespor müsabakası, sarı-lacivertli takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mız ile Allpower Akü Cizre Belediyesi arasında 8 Ocak Cumartesi günü oynanması planlanan AXA Sigorta Efeler Ligi müsabakası, takımımızda yaşanan Kovid-19 vakaları nedeniyle tehir edilmiştir." denildi.



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