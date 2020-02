Efeler’de 142 çocuk sinema keyfi yaşadı

Çocukların tezahüratı eşliğinde Başkan Mehmet Fatih Atay ise, “Göreve geldiğimiz günden beri Efeler halkına verdiğimiz sözleri tutmaya çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza her türlü desteği veriyoruz. Çocuklarımızın eğlenerek öğrenmelerini, hayattan keyif almalarını önemsiyoruz. Bu nedenle onlar için anlamlı ekinlikler organize ediyoruz. Çocuklarımıza müzelerin önemini aşılamak, yaşadığımız yerin tarihini anlatmak için bu geziyi düzenledik. Bu gezilerin onlar için aynı zamanda bireysel anlamda farkındalık, özgüven kaynağı olacağını düşünüyorum. Efeler ilçemizde yaşayan çocuklarımızı her fırsatta müzeyle, sinemayla ve sanatla buluşturacağız. Akıl ve bilim yolunda, kültürü, sanatı hayatına katmış, geçmiş ile gelecek arasında köprüler kuran nesiller yetişmesi için eğitime her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu tür etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Nisan ayında “ Uluslararası Çocuk Tiyatro Şenliği” yapacağız. Diğer ülkeler deki Tiyatro sanatçılarıyla sizleri buluşturacağız. Derslerinize çok çalışacaksınız. Öğretmenlerinizi, büyüklerinizi üzmeyeceksiniz. Mustafa Kemal Atatürk’e laik birer genç olacaksınız” diye konuştu.