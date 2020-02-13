Efeler’de 142 çocuk sinema keyfi yaşadı

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine destek vermeyi amaçlayan Efeler Belediyesi, 142 öğrenciyi müze ve sinemaya götürdü.

Ovaeymir, Yunus Emre ve Recep Tayyip Erdoğan İlkokullarının 2’inci ve 3’üncü sınıflarından oluşan toplam 142 öğrenci, ilk olarak Aydın Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti. Aydın Arkeoloji Müzesi’ni ücretsiz gezme fırsatı bulan öğrencilerin birçoğu ilk kez müzeyle buluşma heyecanı yaşadı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve eşi Güneş Atay’ın da öğrencilere eşlik ettiği etkinlikte öğrenciler müze yetkilisinden aldıkları bilgilerle hem eğlendi hem de öğrendi.

Müze ziyareti sonunda Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Güneş Atay Forum Alışveriş Merkezi’nde çocuklara kendi elleriyle sandviç ve içecek ikram ettiler. Beslenmelerini yapan öğrenciler daha sonra sinemaya giderek film izlediler.

Öğrencilerden sorumlu olan öğretmeler, “Efeler Belediye Başkanımız Fatih Atay’a çok teşekkür ederiz. Daha önce aralarında müzeye de sinemaya da gelmemiş çocuklarımız var. Başkan Atay, çocuklarımızı düşündüğü için çok mutluyuz. Çocuklarımız bugün birçok şey öğrendi, sinema keyfi yaşadı. Başkanımızla çok güzel, unutulmaz bir gün geçirdiler” dedi.