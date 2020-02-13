YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Efeler’de 142 çocuk sinema keyfi yaşadı

Efeler’de 142 çocuk sinema keyfi yaşadı

AYDIN HABERLERİ  | 13.02.2020 09:12 | Son Güncelleme

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine destek vermeyi amaçlayan Efeler Belediyesi, 142 öğrenciyi müze ve sinemaya götürdü.Ovaeymir, Yunus Emre ve Recep Tayyip Erdoğan İlkokullarının 2’inci ve 3’üncü sınıflarından oluşan toplam 142 öğrenci, ilk olarak Aydın Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti.

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine destek vermeyi amaçlayan Efeler Belediyesi, 142 öğrenciyi müze ve sinemaya götürdü.
Ovaeymir, Yunus Emre ve Recep Tayyip Erdoğan İlkokullarının 2’inci ve 3’üncü sınıflarından oluşan toplam 142 öğrenci, ilk olarak Aydın Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti. Aydın Arkeoloji Müzesi’ni ücretsiz gezme fırsatı bulan öğrencilerin birçoğu ilk kez müzeyle buluşma heyecanı yaşadı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve eşi Güneş Atay’ın da öğrencilere eşlik ettiği etkinlikte öğrenciler müze yetkilisinden aldıkları bilgilerle hem eğlendi hem de öğrendi.

Müze ziyareti sonunda Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Güneş Atay Forum Alışveriş Merkezi’nde çocuklara kendi elleriyle sandviç ve içecek ikram ettiler. Beslenmelerini yapan öğrenciler daha sonra sinemaya giderek film izlediler.
Öğrencilerden sorumlu olan öğretmeler, “Efeler Belediye Başkanımız Fatih Atay’a çok teşekkür ederiz. Daha önce aralarında müzeye de sinemaya da gelmemiş çocuklarımız var. Başkan Atay, çocuklarımızı düşündüğü için çok mutluyuz. Çocuklarımız bugün birçok şey öğrendi, sinema keyfi yaşadı. Başkanımızla çok güzel, unutulmaz bir gün geçirdiler” dedi.

Çocukların tezahüratı eşliğinde Başkan Mehmet Fatih Atay ise, “Göreve geldiğimiz günden beri Efeler halkına verdiğimiz sözleri tutmaya çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza her türlü desteği veriyoruz. Çocuklarımızın eğlenerek öğrenmelerini, hayattan keyif almalarını önemsiyoruz. Bu nedenle onlar için anlamlı ekinlikler organize ediyoruz. Çocuklarımıza müzelerin önemini aşılamak, yaşadığımız yerin tarihini anlatmak için bu geziyi düzenledik. Bu gezilerin onlar için aynı zamanda bireysel anlamda farkındalık, özgüven kaynağı olacağını düşünüyorum. Efeler ilçemizde yaşayan çocuklarımızı her fırsatta müzeyle, sinemayla ve sanatla buluşturacağız. Akıl ve bilim yolunda, kültürü, sanatı hayatına katmış, geçmiş ile gelecek arasında köprüler kuran nesiller yetişmesi için eğitime her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu tür etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Nisan ayında “ Uluslararası Çocuk Tiyatro Şenliği” yapacağız. Diğer ülkeler deki Tiyatro sanatçılarıyla sizleri buluşturacağız. Derslerinize çok çalışacaksınız. Öğretmenlerinizi, büyüklerinizi üzmeyeceksiniz. Mustafa Kemal Atatürk’e laik birer genç olacaksınız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Başkan Pekmezci karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti

Başkan Pekmezci karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek

Van’da ‘Kriz Merkezi’ kuruldu

Van’da ‘Kriz Merkezi’ kuruldu

Aydın Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
06:33
Sabah
07:55
Öğle
13:28
İkindi
16:24
Akşam
18:51
Yatsı
20:07

Aydın Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Aysen Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Anıt Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Ekipler, Aydın’da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu

Ekipler, Aydın’da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.