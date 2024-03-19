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Efeler’de Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri hizmete giriyor

İHA İHA
19.03.2024 12:05
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Efeler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın açılış kurdelesini kesmesiyle hizmete açılacak.

Efeler’de Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri hizmete giriyor

Mahalle sakinlerine söz verdiği Adnan Menderes Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’ni tamamlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 20 Mart Çarşamba günü kapalı pazar yerini hizmete açacak. Efeler’de yaşayan herkesin güvenle, hijyenik bir ortamda alışverişlerini yapabileceği Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri, Adnan Menderes Mahallesi Doğu Aydın Bulvarı Yahya Kemal Caddesi’nde yarın saat 13.00’te düzenlenecek törenle hizmete girecek.

Göreve geldiği günden bu yana verdiği sözlerin yüzde 96’ını yerine getirdiğini ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bir sözünü daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek tüm Efeler halkını açılışa davet etti. Başkan Atay; “Bir sözümü daha gerçekleştirecek olmanın heyecanı içindeyim. Tüm hemşehrilerimi pazar yerimizin açılış törenine, heyecanımıza ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

Efeler’de Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri hizmete giriyor

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