Efeler’de aylık 9 bin ton çöp toplanıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, göreve geldiği 2019 yılından itibaren temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra hayata geçirdiği birçok sosyal projeyle de vatandaşlara dokunduklarını kaydetti. Efeler’i “Marka Kent” yapmak için çalışmalara aralıksız devam eden ettiklerini kaydeden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçe genelinde gerçekleştirdiği sosyal belediyecilik hizmetlerine de dikkat çekti.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 4 yılda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi sunan Efeler Belediyesi paylaşımında, "Efeler’i ‘Marka Kent’ yapmak amacıyla gecesini gündüzüne katarak çalışan Başkan Atay, ilçe sakinlerinin hayat konforunu yükseltmek amacıyla faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 4 yılda yaptığı çalışmalar şu şekilde gerçekleşti. Sabahın erken saatlerinde şehrin sokaklarına adım atan ve daha temiz bir Efeler için faaliyetlerini sürdüren ekipler, 69 adet çöp toplama aracı ile her ay 9 bin ton çöp topluyor. 2019 ile 2023 yılları arasında toplanan çöp miktarı ise 440 bin ton olarak belirtildi. Öte yandan 100 bin adet konteyner ve çöp bidonu da dezenfekte edildi. Ekipler, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemi döneminde de çalışmalarını aksatmadan sürdürdü. Salgın nedeniyle karantinaya alınan vatandaşların çöplerini evlerinden düzenli olarak alındı ve konutlarda gerekli dezenfeksiyon işlemlerini yaptı. İlçe sınırlarında yer alan ibadethanelerde Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı personeller tarafından düzenli olarak temizlenmeye devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

