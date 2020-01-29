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Efeler’de ‘Çocuk İhmal ve İstismarıyla Çocukların Evlendirilmesi’ konuşuldu

AYDIN HABERLERİ  | 29.01.2020 09:09 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, Efeler Kent Konseyi ve Ege Kadın Buluşması Platformu işbirliğinde “Çocuk İhmal ve İstismarı ile Çocukların Evlendirilmesi” konulu seminer düzenlendi.Efeler Belediyesi, Efeler Kent Konseyi ve Ege Kadın Buluşması Platformu’nun ortaklaşa düzenlediği konuşmacılarının Avukat Rabia Altuntaş Çiftçi, Psikolojik Danışman Şehnaz Bayraktar ve Uzman Psikolog Aile Danışmanı Atakan Aslan’ın olduğu “Çocuk İhmal ve İstismarı ile Çocukların Evlendirilmesi” konulu panel, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleşti.Çocukların evlendirilmesine tepki olarak dinleyicilere bileklerine takmaları için kırmızı kurdele dağıtıldı.Efeler Kent Konseyi Başkanı Gülsevil Ergünoğlu, açılış konuşmasında; “Efeler Belediyesi, Efeler Kent Konseyi ve Ege Kadın Buluşması Platformunun ortaklaşa düzenlediği panelimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum.

Efeler Belediyesi, Efeler Kent Konseyi ve Ege Kadın Buluşması Platformu işbirliğinde “Çocuk İhmal ve İstismarı ile Çocukların Evlendirilmesi” konulu seminer düzenlendi.
Efeler Belediyesi, Efeler Kent Konseyi ve Ege Kadın Buluşması Platformu’nun ortaklaşa düzenlediği konuşmacılarının Avukat Rabia Altuntaş Çiftçi, Psikolojik Danışman Şehnaz Bayraktar ve Uzman Psikolog Aile Danışmanı Atakan Aslan’ın olduğu “Çocuk İhmal ve İstismarı ile Çocukların Evlendirilmesi” konulu panel, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleşti.
Çocukların evlendirilmesine tepki olarak dinleyicilere bileklerine takmaları için kırmızı kurdele dağıtıldı.

Efeler Kent Konseyi Başkanı Gülsevil Ergünoğlu, açılış konuşmasında; “Efeler Belediyesi, Efeler Kent Konseyi ve Ege Kadın Buluşması Platformunun ortaklaşa düzenlediği panelimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Üzülerek söylüyorum ki yurdumuzun dört bir köşesinde evlatlarımız küçük yaşta evlendiriliyor. İlkokul, ortaokul ve lise çağında olan çocuklarımızın asıl görevi derslerini çalışmaktır, eğitim almaktır. Kızlarımızın görevi kocasına yemek yapmak, çocuk büyütmek değil, erkek çocuklarımızın görevi ev geçindirmek değildir. Ergenlik dönemini atlatmamış, kendi ayakları üzerinde duramayan küçük yaşta evlatlarımızın evlendirilmesi asla kabul edilebilir bir durum değildir. Burada sizlerle buluşmamıza olanak sağlayan Efeler Belediye Başkanımız M. Fatih Atay’a ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

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