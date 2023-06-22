Efeler’de Hüseyin Kaya parkı hizmete açıldı

Aydın 1. Amatör Küme 3.Grupta Demirci Gençlikspor ile Hayri Usta Sportif takımları geçen yıl Ekim ayında karşı karşıya gelmişti. Demirci Gençlikspor oyuncusu 29 yaşındaki Hüseyin Kaya maç sırasında kalp krizi geçirmişti. Hastanede tedavi altına alınan Kaya, 5 ay süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Genç sporcuya ve sevenlerine vefa örneği Efeler Belediyesi’nden geldi. Belediyenin meclis toplantısında Kaya’nın isminin bir parka verilmesi kararlaştırılmıştı. Mimar Sinan Mahallesi 2367 Sokak’ta yapımı tamamlanan Hüseyin Kaya Parkı, düzenlenen törenle açıldı. Açılışa; Efeler Belediyesi meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları temsilcileri, muhtarlar, Hüseyin Kaya’nın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hüseyin Kaya Parkı’nın açılışı nedeniyle Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a bir tebrik mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı; “Efeler Belediye’miz tarafından yapılan Hüseyin Kaya Parkı’nın açılış törenine nazik davetinizden dolayı teşekkür ederim. Merhum sporcumuzun adı verilen bu değerli ve anlamlı hizmetten dolayı Efeler Belediyemizi ve Belediye Başkanı’mız Sayın Mehmet Fatih Atay’ı kutluyor; açılış törenine katılan Efelerli tüm misafirlerimize sevgiyle selamlarımı iletiyorum” dedi.

“GENÇLERİMİZ İÇİN KEŞKE DEMEDEN SPOR YAPILABİLECEK ORTAMLAR OLUŞTURMALIYIZ”

Açılışta konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, sporcu sağlığına dikkat çekmek için parka Hüseyin Kaya ismini verdiklerini söyledi. Başkan Atay konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı, “Hüseyin’i koruyamadığımız ve kalp krizi nedeniyle yaşamını kaybettiği için büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Bu parka Hüseyin Kaya ismini verdik. Başka sporcuların da artık böyle sorunlar yaşamadan spor yapabilecekleri bir ortamı sağlayabilmek için çaba sarf ediyoruz. Bütün meclis üyelerimize de çok teşekkür ederim. Bu karar meclisten oy birliği ile geçti. Biz kendimizi Hüseyin’e borçlu hissediyoruz, büyükleri olarak, yöneticiler olarak. Bizim sorumluluğumuzda değildi ama bu durum bizi vicdanen kurtarmıyor. Gençlerimiz için keşke demeden spor yapılabilecek ortamlar oluşturmalıyız.”

Hüseyin Kaya’nın annesi Zübeyde hanıma da seslenen Başkan Atay, “ Zübeyde hanım oğlun burada yaşıyor, üzülme birlikte olacağız” dedi.

“Hüseyin Kaya’nın isminin mahallemizde yaşatılacak olması bizleri onurlandırdı”

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu, Hüseyin Kaya’nın isminin mahallelerinde yaşatılacak olmasından dolayı onur duyduğunu belirtti. Çamoğlu, “Bir futbol müsabakasında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden kardeşimiz Hüseyin Kaya’nın isminin yaşatılacağı parkın mahallemizde olması hepimizi onurlandırdı. Bu vesile ile mahallemize hizmet anlamında her zaman yanımızda olan Efeler Belediye Başkanı’mız Sayın Mehmet Fatih Atay’a şükranlarımı sunuyorum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum. Bu güzel parkımızın Efeler ilçemize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“UMARIM HİÇ KİMSE KARDEŞİMLE AYNI BAHTI PAYLAŞMAZ”

Yaşamını yitiren Hüseyin Kaya’nın ağabeyi Evren Kaya şunları söyledi, “Hepinize teşekkür ederim. Hüseyin bir sporcuydu. Ben de bir sporcuyum. 2 sezon birlikte top koşturduk. Hüseyin sevdiği işi yapıyordu. Maalesef ambulansın ve sağlık görevlilerinin sahada bulunmaması nedeniyle şu an bu konuşmayı yapıyorum. Umarım bundan sonra hiç kimse Hüseyin ile aynı bahtı paylaşmaz, gereken tüm tedbirler alınır. Başkan Mehmet Fatih Atay’ın bu parka Hüseyin Kaya’nın ismini vermesi bizim için çok önemli. Bu nedenle ailem adına kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Başkan Atay, katılımcılar ile birlikte açılış kurdelesini kesti.

