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  4. Efeler’de ihtiyaç sahibi aileler ve öğrencilere 3 milyon TL yardım yapıldı

Efeler’de ihtiyaç sahibi aileler ve öğrencilere 3 milyon TL yardım yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 07.01.2020 11:00 | Son Güncelleme

Efeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 2019 yılı içerisinde muhtaç, engelli aileler ile öğrenciler olmak üzere toplam 3 milyon 382 bin 410, 57 TL ayni ve nakdi yardım yapıldı.Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Aydın’ın Efeler ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın müracaatları ve kurumumuz tarafından tespiti sonrasında Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ayni ve nakdi yardım yapıyoruz.

Efeler’de ihtiyaç sahibi aileler ve öğrencilere 3 milyon TL yardım yapıldı

Efeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 2019 yılı içerisinde muhtaç, engelli aileler ile öğrenciler olmak üzere toplam 3 milyon 382 bin 410, 57 TL ayni ve nakdi yardım yapıldı.
Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Aydın’ın Efeler ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın müracaatları ve kurumumuz tarafından tespiti sonrasında Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ayni ve nakdi yardım yapıyoruz. Bu bağlamda Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak 2019 yılı içerisinde muhtaç vatandaşlarımıza nakdi, barınma, kira, yakacak, ev eşyası, doğal afet, sağlık, eğitim ve giyim yardımları ile engelli aracı alımı olmak üzere toplam 5735 aileye 1 milyon 877 bin 943, 08 TL nakdi yardım, 3589 aileye 1 milyon 333 bin 528, 44 TL tutarında ayni yardım ve hayırsever kişilerce 1039 öğrenciye 170 bin 938, 65 TL tutarında eğitim ve kıyafet yardımı yapılmıştır. Yine iş ve işlemleri vakfımızca yapılan Engelli Aylığı, Yaşlı Aylığı, Şartlı Eğitim, Şartlı Sağlık, Şartlı Gebelik, Öksüz-Yetim, Elektrik Tüketim Desteği, Muhtaç Asker Ailesi, Muhtaç Asker Çocuğu ve benzeri kapsamda toplam 9 bin 462 aileye 26 milyon 722 bin 639,81 TL tutarında merkezi yardım yapılmıştır” dedi.

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