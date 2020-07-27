YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Efeler’de kurban kesim yerleri belli oldu

Efeler’de kurban kesim yerleri belli oldu

AYDIN HABERLERİ  | 27.07.2020 16:45 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, yaklaşan kurban bayramında ilçe genelinde hizmet verecek kurban kesim yerlerini açıkladı.

Efeler’de kurban kesim yerleri belli oldu

Efeler Belediyesi, yaklaşan kurban bayramında ilçe genelinde hizmet verecek kurban kesim yerlerini açıkladı. Randevu sistemiyle kesim yapılacağı açıklanan kurban kesim yerlerinde korona virüs tedbirleri uygulanacağı bildirildi.
Efeler Belediyesi, vatandaşların kurban vecibelerini hijyenik bir ortamda yerine getirebilmeleri Efeler Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen ilçedeki kurban kesim yerlerini duyurdu. Efeler Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalardan itibaren gerçekleştirilen düzenleme çalışmaları sonrası bayrama hazır hale getirilen 5 alan, belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım ve SMS yoluyla gönderilen mesajla açıklandı.
Efeler Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen SMS metninde; “Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından ilçemizdeki kurban kesim yerleri; Efeler Belediyesi Çeştepe Hayvan Pazarı, Köprülü Mahallesi Cihanoğlu Cami yanı, Mimar Sinan Mahallesi Emir Sultan Cami yanı, Zeybek Mahallesi TOKİ Konutları, Ilıcabaşı Mahallesi Ayter Alanı olarak belirlenmiştir. Pandemi sebebiyle kurban kesimleri randevu ile yapılacaktır. 0256 212 55 04 ve 0256 212 55 05 nolu iletişim hatlarını arayarak randevu oluşturabilirsiniz.” İfadelerine yer verildi.
Korona virüs tedbirleri gereği sosyal mesafe, maske ve eldiven kurallarına uygun olarak hizmet verecek olan kesim yerlerinde el dezenfektan ünitesi bulunacağı da bildirildi. Vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için gereken tüm hizmetlerin sağlanacağı duyuruldu.

Efeler’de kurban kesim yerleri belli oldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Faytondan özgürlüğe

Faytondan özgürlüğe

129 yıllık Sultan Abdülhamit Han dönemi eseri ilgi bekliyor

129 yıllık Sultan Abdülhamit Han dönemi eseri ilgi bekliyor

Bir asırlık İçmeceler, şifa dağıtmaya devam ediyor

Bir asırlık İçmeceler, şifa dağıtmaya devam ediyor

Uzmanlardan kurban eti uyarıları

Uzmanlardan kurban eti uyarıları

Biçerdövercilerin zorlu gurbet mesaisi

Biçerdövercilerin zorlu gurbet mesaisi

Planlı çalışarak, Türkiye birincisi oldu

Planlı çalışarak, Türkiye birincisi oldu

Aydın Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:23
Sabah
06:01
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:29
Yatsı
22:01

Aydın Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Bilgin Eczanesi
Merkez
Canver Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.